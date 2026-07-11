巴威下午到傍晚影響最劇烈　估明上午解除海陸警

▲巴威颱風暴風圈籠罩，下午至傍晚是最接近時刻。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

巴威颱風正進入台灣北部海面，預計下午到傍晚通過，目前是颱風逐漸接近和影響最劇烈時期，台灣本島和馬祖明天清晨到上午可脫離颱風暴風圈，最快明天上午可望解除海陸警。

中央氣象署科長林伯東表示，目前巴威颱風位於台北東北東方200多公里海面上，現在到傍晚是颱風中心距離台灣最近的時間點，也是風雨影響和威脅最大時刻，目前颱風強度為中度颱風，過去3小時略為減弱，暴風圈維持350公里。

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林伯東指出，巴威颱風目前正在台灣北部海面，預計今天下午到傍晚通過，暴風圈可能明天清晨脫離台灣本島，包括馬祖地區將於明天清晨至上午脫離暴風圈，最快明天清晨可以解除陸警甚至海警。

▲巴威颱風路徑。（圖／氣象署提供）

巴威颱風也帶來不小雨量，林伯東指出，颱風中心正在北部海面附近朝西北方向移動，螺旋雨帶逐漸影響台灣地區，今天累積雨量有兩個熱區，包括北台灣、尤其北部山區，新竹已出現334毫米累積雨量，其他地區也有250毫米以上，中南部山區特別是雲林、南投、嘉義交界處，受地形影響易有對流停留，雨量增加非常快，雲林也出現300毫米以上。

未來降雨趨勢方面，林伯東說明，今天白天降雨非常多，晚間隨著颱風通過北部海面，轉西風到西南風，中南部山區降雨仍會持續，北部降雨可望緩和下來，颱風更為遠離後，明天白天到晚上降雨將會減弱。

▲▼巴威颱風降雨趨勢及風力觀測。（圖／氣象署提供）

風勢部分，林伯東指出，受暴風圈籠罩影響，全台各地都有強風，台南以北、東半部已開始出現8到10級強陣風，局部區域出現10到12級強陣風，恆春半島、蘭嶼受到颱風及地形影響，風力特別明顯，有接近14級強陣風，甚至出現14級陣風。

浪的部分，林伯東表示，目前海面上浪非常大，北部、東部海面有5米以上的浪高，尤其蘇澳、成功已經觀測到6公尺以上浪高，馬祖浪高也有6公尺。