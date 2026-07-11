深信會回魂！母載「女兒屍體」南下求神　鄉代目擊喊：她已經死了

▲陳婦開著載著女兒遺體到屏東疑似要拜拜求神，途中不慎擦撞機車，全案因此曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣新園鄉9日下午傳出一起離奇死亡案，63歲的陳姓婦人駕駛自小客載著長期臥病在床的37歲紀姓女兒外出拜拜求神，未料途中不慎擦撞路旁機車，警方到場查看，赫見紀女已經明顯死亡許久；經警方進一步追查，同車的死者阿姨才透露，陳婦一直無法接受女兒已經死亡，因此當天才會開車載女兒外出拜神。目前警方已經報請屏東地檢署相驗，將進一步釐清死因。

據了解，陳婦年輕時在桃園與男友未婚產下紀女，但紀女出生即患有腦性疾病，後陳婦與男友分手後，帶著女兒回到高雄老家定居，由於紀女長期生活無法自理，需仰賴陳婦協助，後隨著年紀漸長，紀女又罹患糖尿病，但陳婦仍無怨無悔，每天負責照顧女兒，母女倆相依為命。

惟日前紀女因故往生，陳婦遲遲無法接受女兒已經死亡，一度認為女兒有機會還魂，因此才會開車載著女兒外出，與陳婦胞妹同車南下到屏東宮廟拜拜，未料9日當天行經屏東縣新園鄉中和路時，車輛突然偏移擦撞路旁機車，才讓全案意外曝光。

▲陳春日當時上前開車門阻止陳婦離開。（圖／記者陳崑福翻攝）

現場目擊的新園鄉民代表陳春日表示，當下陳女肇事後一度後退想離開，他立刻上前打開車門攔阻，剎那間即見到副駕駛座的紀女已經明顯沒有氣息，而後坐還坐著陳婦胞妹。當下陳春日即告訴陳婦「這人已經死了」；但陳婦則回說「沒有，她會慢慢再回神(魂)，我要送她去醫院」，後來又改稱要去王爺廟(東隆宮)拜拜。陳春日聞言則對陳婦說「警察快來了，等警察處理。」

期間陳春日與陳婦有多次對話，陳婦有提及，「我們(與男友)沒有登記，女兒跟對方姓」，並說一早載女兒從鳳山出發，一下了又說7月1日就出發了；由於陳婦無法接受女兒的死，對此感到相當衝擊，說詞一再反覆，說法讓人存疑。

警方初步檢視，副駕駛座的紀女明顯死亡許久，遺體出現屍斑，且嘴巴張開、下巴僵硬，而陳婦下車時手中還抓著一袋藥，疑似是紀女所有，後續已報請屏東地方檢察署檢察官相驗，以釐清確切死因，全案仍在調查中。

▼陳婦手中拿著一袋藥，疑似是女兒所有。（圖／記者陳崑福翻攝）