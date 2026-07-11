護國神山發威　「一刀切」護住花東！專家：豪雨全倒西半部

▲中央山脈替花東擋下大部分風雨。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者鄺郁庭／綜合報導

颱風巴威持續影響台灣，各地風雨卻出現明顯差異。天氣粉專指出，這次中央山脈再次展現驚人的地形效應，替花東地區擋下大部分風雨。由於巴威路徑偏北，從累積雨量圖能清楚看見，雨區幾乎沿著中央山脈被「一刀切」，形成截然不同的天氣景象。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「這次，中央山脈再次展現驚人的地形效應，保護了花東地區。」由於巴威路徑偏北，強風與豐沛水氣主要集中在西半部及山區，花東因位於背風面，大部分時間風雨相對和緩，部分地區甚至幾乎沒有降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專也分享累積雨量圖指出，「雨區幾乎沿著中央山脈被『一刀切』成兩個世界，一邊豪雨不斷，一邊雨量明顯偏少甚至吹起焚風。」充分展現台灣地形對降雨分布的巨大影響，也再次證明中央山脈對颱風降雨有明顯阻擋效果。

此外，台灣颱風論壇也強調，這正是平常一直提醒大家的重點，「台灣因為地形複雜，颱風對各地造成的風雨大小，關鍵還是在於它從哪裡經過，差一點就會差很多。」

至於巴威後續發展，粉專表示，雖然巴威擁有廣大的風場與龐大環流，仍讓西半部出現強風豪雨，但所幸路徑最終偏北，加上靠近台灣過程中超乎預期大幅減弱，沒有直接承受最強核心侵襲，因此最極端風雨發生的機率降低許多，「接下來就看下半天巴威怎麼掠過台灣囉！」