巴威降雨雷達圖驚見神祕空白　在地人驚呼：「大佛防護罩」發威

▲中央氣象署雨勢雷達圖彰化一片空白。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

記者唐詠絮／彰化報導

巴威颱風挾帶強風豪雨進逼台灣，西部沿海縣市籠罩在降雨雷達的「綠幕」之中，上午彰化地區在預報圖上呈現一片空白，引發民眾熱議，笑稱是「八卦山大佛發威，強退雨神」。不過中央氣象署今（11）日提醒，彰化白天仍有100%降雨機率，民眾切莫因玩笑而輕忽颱風威脅。

根據中央氣象署發布的定量降雨預報，西部沿海多處顯示明顯雨勢訊號，卻獨缺彰化縣，讓不少在地民眾紛紛在網路開玩笑：「是不是大佛顯靈把雨擋掉了？」、「彰化有防護罩」。

▲中央氣象署雨勢雷達圖彰化一片空白。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

氣象署指出，彰化地區今日白天天氣為陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率高達100%，氣溫約28至29度，體感較為悶熱。由於颱風外圍環流仍持續影響，沿海地區易有強陣風，民眾外出務必攜帶雨具，並盡量減少長時間戶外逗留。此外，強風特報持續發布，提醒用路人注意行車安全，防範路樹傾倒及招牌掉落等意外。

儘管「大佛退雨」的玩笑話在網路發酵，彰化縣政府呼籲縣民需嚴陣以待，提醒民眾切勿因短暫無雨而掉以輕心，颱風期間應隨時關注最新氣象資訊，做好防災準備，確保自身安全。