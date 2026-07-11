CNN獨家衛星照曝光！　伊朗疑暗中「重建核設施」

記者張方瑀／綜合報導

美國CNN獨家取得的衛星畫面揭露了一項驚人發展，伊朗疑似正悄悄推動核設施的重建工程。根據深入影像分析，從6月底一直到7月初這段期間，伊朗國內有多處飛彈與核能基地出現不尋常的新動態。這波神祕操作不禁讓外界高度懷疑，德黑蘭當局是否已經打算撕毀6月17日才剛與美方簽署的諒解備忘錄（MoU）。

美國曾下令「影像封鎖」 趁隙解禁抓包大動作

這批關鍵影像來自衛星數據供應商Vantor。事實上，過去幾週以來，在華府的要求下，相關供應商全面暫停發布該敏感區域的衛星空照圖。

CNN指出，他們是把握了限制令短暫放寬的空檔，才得以立刻介入進行分析；而隨著美軍近期再度展開軍事行動，針對該區域的影像封鎖措施也已經全面恢復。

遭美以聯軍轟炸 「塔勒甘2號」驚見修復工程

在這次曝光的影像中，最引人注目的莫過於位於巴欽（Parchin）軍事基地內的「塔勒甘2號」（Taleghan 2）設施。CNN與科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）聯手解析後確認，該地點出現了非常顯著的活動痕跡。

專家對此警告，該地點正是用來存放核子武器所需爆炸原物料的關鍵區域。透過對比6月22日以及7月7日拍下的空照圖可以清楚看見，先前遭到美國與以色列聯手空襲所炸出的多個巨大彈坑，目前正積極進行填補與重建作業。

地下核設施藏玄機 五角大廈基於「作戰安全」拒答

除了巴欽基地外，被外界普遍認為是地下核子設施所在地的鎬山（Pickaxe Mountain）也錄得異常動靜。一張攝於6月21日的衛星照片捕捉到，有不明車輛正頻繁進出該處的隧道口，而當時美伊之間的諒解備忘錄理應還在生效期間。

針對上述種種疑點，CNN已同步向華府與德黑蘭當局要求說明。

不過，美國國防部的一名官員僅低調回應表示，由於牽涉到嚴格的作戰安全考量，五角大廈絕對不會對外公開討論任何有關前線戰場狀態或機密情報的細節。