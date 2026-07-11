戒指卡手指缺血腫脹！花蓮消防員噴水降溫切割　驚險助脫困

▲▼消防員用切割機並持續噴水降溫順利取下戒指。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1位女子日前深夜11點左右神情焦急地前往花蓮縣消防局自強消防分隊求助，表示其中因手指配戴的金屬戒指無法自行取下，且手指出現明顯腫脹情形，伴隨血液循環不良，戒指持續壓迫手指，恐因長時間缺血而影響手指組織及功能。





自強消防分隊值班人員陳靖朋、吳秉軒及陳定綸獲報後，立即評估現場狀況，確認戒指已緊密卡住手指，無法以一般潤滑或徒手方式取下，隨即使用消防隊專用小型切割機執行戒指切除作業。由於戒指為金屬材質，切割過程中容易因摩擦產生高溫，消防人員一方面細心操作切割器材，精準控制切割位置及力道，另一方面持續以清水沖洗降溫，避免熱能傳導造成手指燙傷，同時不斷觀察傷者手指狀況，確保整個處置過程安全無虞。





經自強分隊同仁耐心且謹慎處理後，成功將戒指切開並順利取下，解除對手指的壓迫，傷者手指血液循環逐漸恢復，所幸未造成進一步傷害。民眾對消防人員專業且迅速的協助深表感謝，也對消防分隊提供即時救援服務表示肯定。

▲危機解除，女子玉手完好如初。



花蓮縣消防局表示，戒指卡住手指看似小事，但若因腫脹導致戒指持續壓迫血管，可能造成血液循環受阻，嚴重時甚至引發組織缺血、壞死，影響手指功能。提醒民眾，如遇戒指無法取下且手指出現腫脹、疼痛、變色、麻木或血液循環不良等情形，切勿強行拉扯，以免造成二度傷害，應儘速向消防機關或醫療單位尋求協助，由專業人員利用適當器材安全處置，避免延誤黃金處理時機，確保手指健康與功能。