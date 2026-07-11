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民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

4大超商民生優惠一次看　買衛生紙送2大瓶鮮奶

▲因應民眾就近採買需求，超商推出颱風天補貨優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

巴威颱風影響全台，為方便民眾就近採買民生物資，4大超商同步加強備貨並祭出防颱優惠，7-ELEVEN瓶裝水「2件79折、4件75折」；全家「買衛生紙送2大瓶鮮乳」；萊爾富咖啡、泡麵祭「買1送1」；OKmart 則有飲用水「第2件10元」、衛生棉等民生用品買1送1。

★7-ELEVEN

●防颱民生用品優惠

7-ELEVEN表示，全台門市已針對罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品、即食蔬菜及冷凍食品等商品加強備貨。即日起至7月14日，PH9.0鹼性離子水PET800「2件79折、4件75折」；天然米食「台灣之光194米（1.5公斤）」2包299元；爭鮮黃金甜玉米粒2罐57元；好媽媽無添加鮪魚、水煮鮪魚、油漬鮪魚、辣妹鮪魚罐任選2罐66元。

泡麵方面，即日起至9月2日，指定統一麵量販包每周五六日「5包79」元；UNIDESIGN 新柔感抽取式衛生紙即日起至7月21日「每串109元、2串149元」。另販售「源鮮農場－餐餐有菜」即食水耕蔬菜每包59元、冷凍高麗菜39元，方便快速備餐。

●咖啡優惠

打開APP也能買寄杯咖啡，「OPENPOINT 行動隨時取」推出「7-ELEVEN DAY」優惠至7月17日，包括CITY CAFE特大杯濃萃美式、厚乳拿鐵「買11送11」、濃萃拿鐵「買11送7」、CITY TEA黑糖珍珠撞奶「買10送10」等。

7月11日會員日，還有CITY TEA指定飲品6杯180元起、黃金蕎麥茶「買10送10」等優惠。

▲▼超商為方便民眾就近採買，祭出颱風天補貨優惠。（圖／業者提供）

▲全家推出颱風天補貨優惠。（圖／業者提供）

★全家

●防颱民生用品優惠

全家表示，各店已針對大瓶水、泡麵、零食等商品增加備貨。即日起至8月4日，FamiCollection天然水（2.2L）、鹼性離子水（1385ml）任選2件50元；蜂蜜水、蜂蜜檸檬水870ml「第2件6折」或「買3送1」；光泉鮮乳936ml「任選2件169元」；39元有機葉菜「任選3件100元」。

另外，媽媽煮藝指定袋裝商品，搭配指定泡麵現省10元；unopasta冷凍義大利麵任選2件88折。

購買五月花厚棒衛生紙1串，贈送2瓶鮮乳，可任選「牧場直送4.0鮮乳900ml」或「林鳳營鮮乳936ml」。

●周末優惠

全家自即日起至7月14日，多款冰品、飲料、零食祭出「買1送1」，包括：牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕、Niseko海鹽焦糖雪糕、生活泡沫綠茶、可口可樂纖維＋、桂格養氣人蔘雞精、麥維他夾心消化餅（朱古力口味）、農心辣白菜泡菜拉麵（袋麵），通通「買1送1」。

現做飲品同步祭出優惠，Let’s Café大杯特濃美式、特濃拿鐵「任2杯85元」，Let’s Tea特大杯甘蔗青茶「2杯75元」，Fami!ce霜淇淋（不限口味）「2支55元」，65元系列酷繽沙則有「任2杯75元」優惠。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出防颱優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●防颱補給

萊爾富即日起至7月21日推出防颱補給優惠，包括阿Q桶麵「任選2件63元」、味味一品系列「任選2件106元」、樂法pH8.0鹼性離子水「買2送1」、Hi café特大杯咖啡任選「買1送1」（不同價以2杯5折計），以及白蘭氏雞精、HL抽取式衛生紙「買1送1」。

即日起至7月12日「限時殺優惠」再推多項商品「買1送1」，包括農心辛拉麵、辛炒麵起司風味、韓國樂天草莓優格風味碳酸飲、C&C氣泡飲系列、丸莊極品黑豆系列等。Sucere彩色轉轉棉花糖買2送2，卡迪那洋芋片指定口味第2件10元。

●咖啡優惠

Hi-Life VIP會員即日起至7月12日還可享Hi café指定飲品整買零取「買10送10」，包括：特大杯美式、特大杯拿鐵、大杯蜂蜜美式、大杯蜂蜜拿鐵、指定茶飲。

▲▼超商為方便民眾就近採買，祭出颱風天補貨優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 針對颱風天補貨多項優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

●防颱補貨優惠

OKmart即日起至7月22日推出多項防颱優惠，OKchoice WATER鹼性水720ml「第2件10元」，箱購20瓶290元。原萃日式玄米綠茶、雪碧檸檬茶風味汽水，同步祭出「第2件10元」及箱購優惠。

防颱備糧方面，一度贊指定泡麵加1元送可口可樂迷你罐；桂冠指定冷凍主食任2件8折；OKchoice濃香菜烤翅特價55元，三杯米血、醬燒豆干「買1送1」。另有Panasonic指定電池第2件5折，以及靠得住、沙威隆、DARLIE好來等指定生活用品「買1送1」。

另外，即日起至7月22日購買太古可口可樂指定飲料滿6件，可獲OKmart限定「可口可樂手機架零錢包」，數量有限、送完為止。

●門市營運情形

OKmart表示，颱風期間各門市原則上正常營業提供服務，但仍將以同仁安全為優先，若受風雨影響，部分門市將視實際狀況調整營業時間或暫停營業，民眾可留意各門市公告。

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