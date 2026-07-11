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三星新一代 Galaxy 摺疊手機現身實體門市！寬版設計改很大

▲▼三星推出號稱比蘋果輕薄、無明顯摺痕的折疊式手機「Galaxy Z Fold7」。（圖／達志影像）

▲三星預計在 7/22 發表新一代 Galaxy Z 摺疊手機系列。（圖／達志影像）

記者黃肇祥／綜合報導

三星即將在 22 日晚間 9 點舉辦 Galaxy Unpacked 發表會，預計推出新一代 Galaxy Z 系列摺疊手機。沒想到在發表會舉行之前，韓國實體門市就已經擺出全新的「寬版摺疊手機」，搶先讓消費者一睹外觀上的實際差異。

近日就有 Reddit 網友在韓國三星實體門市中，親眼目睹了這款寬版的 Galaxy Z Fold8。如下圖所示，對比後方原版設計的 Galaxy Z Fold，寬版設計的機身長度縮短、左右寬度明顯增加。不過該名網友表示，目前寬版 Galaxy Z Fold8 還不允許實際接觸使用，因此操作上的體驗差異仍有待後續確認。

▲▼▲Reddit 網友在實體門市看到寬版 Galaxy Z Fold8的身影，後方則疑似為 Galaxy Z Fold8 Ultra。（圖／翻攝 Reddit）

▲Reddit 網友在實體門市看到寬版 Galaxy Z Fold8的身影，後方則疑似為 Galaxy Z Fold8 Ultra。（圖／翻攝 Reddit）

事實上，三星早已經在多次官方文宣中強調，這次發表會將「重塑摺疊新型態」，將原本較為狹長的 Galaxy Z Fold 系列重新設計，變成更寬胖的機身形式。根據外媒傳言，寬版機型展開後同樣約為 7.6 吋，但因為改採 4:3 螢幕比例，實際操作體驗接近平板電腦，在觀看串流影片時，可以更完整覆蓋螢幕空間，且有利於保持原始比例地分割兩組 App。不過也因為比例改變，寬版機型的外螢幕尺寸將縮小至 5.4 吋。

傳三星將推出 3 款摺疊手機

因應寬版摺疊問世，據傳三星將重新調整產品名稱，寬版摺疊手機將作為 Galaxy Z Fold8 正式登場。原先傳統狹長設計的款式則升格為「Galaxy Z Fold8 Ultra」，會提供 S Pen 手寫筆、5000mAh 大電池以及獨家升級的 5000 萬畫素超廣角鏡頭，規格相較於 Galaxy Z Fold8 更上一層。另外一款則是小摺疊 Galaxy Z Flip8，維持原本設計進行小幅度的硬體改版。有說法認為 Galaxy Z Flip 系列發展已十分成熟，未來能升級的空間有限，Galaxy Z Flip8 恐成該系列的末代機款。
 

 
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