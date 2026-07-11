情侶颱風天吵架！女生起身「下秒1舉動」他超意外：大暈船

▲女生主動向男友示好。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文表示，他前幾天到賣場採購，意外目睹一對情侶發生爭執。原以為女方被抱怨後，會憤怒離去，沒想到她竟主動擁抱安撫男友。這樣的舉動打破他過去認為女性強勢、不願認錯的刻板印象，同時因對方個性而「大暈船」。貼文曝光後，引起討論。

在賣場聽見情侶爭執

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這名男網友在Dcard上，以「颱風天前去家樂福補貨，旁邊一對情侶...」為標題發文。原PO表示，他當天採購後，在休息區核對明細，這時注意到身旁有一對情侶起爭執。男方不斷抱怨女友，稱每次吵架時，女方即使犯錯也不認輸，甚至會轉移話題，要他別太計較。

女方起身擁抱安撫

原PO透露，女方聽到後隨即起身，他原以為對方會憤而離去，沒想到女方竟從側邊擁抱男友，並頻頻示好。這樣的畫面讓他十分震驚，坦言過去認識的女性多半強勢、難溝通，如今看見願意放軟姿態道歉的女生，讓他忍不住因對方個性而「大暈船」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「別人的男／女朋友就是不一樣」、「我覺得是偏頗的印象，我身邊認識的女生都不是這樣的，像我都是主動跟男友溝通 也會道歉的人，反而是我男友比較強勢 動不動就耍脾氣不理人」、「很像我跟我老公，但我是文中男生的角色，到底為什麼有問題都不主動道歉」。還有網友直呼，「兄弟，是萬家福」、「萬家福」。