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跨境電商Shein獲中國批准赴港上市

▲▼SHEIN。（圖／路透）

▲SHEIN。（圖／路透）

文／中央社

中國證監會（CSRC）公告，快時尚跨境電商Shein獲得在香港首次公開募股（IPO）備案通知書。Shein先前數次傳出上市消息，曾經尋求在美股、倫敦上市，最後均無結果。

中國證監會國際合作司10日發布「關於SHEIN Global Holdings Limited（希音國際控股有限公司）境外發行上市備案通知書」，公司擬發行不超過3億4161.3萬股境外上市普通股，在香港聯合交易所上市。

「獲得備案通知書」意謂境外上市行為符合境內監管要求，可以繼續後續流程。

▲▼廣州紡織工廠,SHEIN,中美關稅戰。（圖／路透社）

據證券時報10日報導，Shein表示，選擇香港作為上市地，表明公司深耕中國、依託中國發展的決心，以及提振跨境電商產業發展的信心。

Shein先前數次傳出上市消息。2023年尋求美股上市未果；後來規劃在倫敦上市，儘管2025年獲得英國金融行為監理總署（Financial Conduct Authority, FCA）批准，向中國證監會提交申請後卻未能獲准。

中國證監會在2023年實施新規，擁有審查境外上市案的權力，可阻止被認定有違國家利益的IPO案件。

據路透社11日報導，消息人士表示，北京認為Shein境外上市案具有政治敏感性，一直保持審慎態度，原因包括Shein在法國捲入情趣娃娃爭議，以及外界多次批評中國供應商工廠存在勞動條件不佳等問題。

消息人士指出，Shein最快可能以今年9月或10月作為上市目標，這次IPO估值可能落在400億至500億美元之間。

▲▼廣州紡織工廠,SHEIN,中美關稅戰。（圖／路透社）

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