巴威颱風放慢減弱　暴風圈籠罩近半個台灣

▲巴威颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象署上午11時30分持續發布中度颱風巴威海上陸上颱風警報，巴威過去3小時速度放慢，強度也略為減弱，暴風圈正籠罩台中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地。

巴威颱風今天上午11時中心位置在台北東北東方約260公里之處，以每小時25公里速度，向西北轉北北西進行，速度較上午8時30分放慢，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑350公里。

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根據氣象署最新資料顯示，巴威颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在台北東北東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入台中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

陸上警戒範圍：

新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、台東、彰化、南投、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒範圍：

台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、台北市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

基隆市地區、台北市地區、新竹市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石，土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動。

此外，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、連江縣、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。