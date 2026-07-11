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快樂馬颱風天逛大街萌翻！民眾帶往派出所...網笑翻：來報案嗎

▲▼岡山馬 。（圖／民眾提供）

▲颱風天一匹馬兒在岡山鬧區悠閒的逛大街。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

颱風天不待在家，竟然有「神獸」出來逛大街！巴威颱風狂風暴雨襲台，高雄市岡山區今天（11日）上午卻上演了一場令人啼笑皆非的奇景，有民眾在公園西路驚見一匹馬兒正悠哉地在馬路上「慢跑」，完全把大馬路當成牠的專屬走秀伸展台。

據了解，這匹馬兒似乎非常享受颱風天的「自由空氣」，在雨中甩著鬃毛、氣定神閒地四處蹓躂。由於當時路上仍有零星車輛行駛，熱心民眾擔心馬兒在視線不良的颱風天會被車輛撞傷，化身「西部牛仔」冒雨上前安撫，並一路將這匹落跑的馬兒牽到附近的前峰派出所，直接「抱警處理」交給值班員警。

▲▼岡山馬 。（圖／民眾提供）

▲馬兒被帶到派出所暫時看管。（圖／民眾提供）

目擊民眾驚呼：「遠遠看還以為自己眼花，颱風天沒看到黑狗兄，竟然看到一匹馬在逛街，真的太狂了！」

馬兒被帶到警局後，乖巧地站在派出所門口避雨，形成一幅「馬兒來報案」的超萌畫面，立刻引來不少路過民眾駐足圍觀並瘋狂拍照，直呼：「這年頭警察連馬都要管，波麗士大人真的辛苦了！」

警方表示，目前已將馬兒暫時安置在安全處所，並積極透過地方社群及管道聯繫飼主。警方也呼籲，飼主務必看管好自家寵物或動物，若因疏縱引發交通事故，恐將面臨法律責任。至於這匹馬究竟是從哪裡的馬場或農場「越獄」出來享受颱風假的，仍有待飼主現身說法才能揭曉。

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岡山馬兒颱風天逛大街派出所報案

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