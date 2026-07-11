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俄軍飛彈突襲！基輔多處起火至少10傷　路面炸出坑洞

▲▼ 烏克蘭首都基輔11日清晨遭到俄羅斯飛彈襲擊。（圖／路透）

▲基輔11日遭到俄軍飛彈襲擊，造成10人受傷。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭首都基輔11日遭到俄羅斯彈道飛彈襲擊，造成包含一名11歲男童在內共10人受傷。俄軍這波攻擊導致基輔多個行政區的建築物損毀起火，基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）稱，「敵人正用飛彈襲擊首都。請待在安全的地方」。

凌晨驚傳爆炸　首都多處陷入火海

基輔獨立報、烏克蘭真理報報導，基輔居民在當地清晨3時38分左右聽到爆炸巨響，當局隨即於3時40分發布空襲警報，隨後基輔州也在3時54分跟進發佈。當第一波警報響起後，現場記者3時55分聽見更多爆炸聲響。根據外媒捕捉到的現場狀況，可見基輔路面被炸出坑洞。

▲▼ 烏克蘭首都基輔11日清晨遭到俄羅斯飛彈襲擊。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭首都基輔11日清晨遭到俄羅斯飛彈襲擊。（圖／路透）

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）已證實，該市遭到飛彈攻擊，「初步報告顯示，斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）一棟非住宅建築遭到襲擊，達爾尼茨基區（Darnytskyi）一處變電所起火。索洛米揚卡區（Solomianskyi）一棟3層辦公大樓失火。第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）一處非住宅用地也發生火警」。

根據初步掌握到的資訊，俄軍這次可能是從布良斯克州發射伊斯坎德爾-M彈道飛彈，或是S-300與S-400地對地飛彈。

▲▼ 烏克蘭首都基輔11日清晨遭到俄羅斯飛彈襲擊。（圖／路透）

10人受傷　包括11歲男童

國家緊急服務部門統計，這場空襲共造成10人受傷，受害者包含一名11歲男童。基輔市長克里契科指出，傷者當中有4人情況較為嚴重已經緊急送往市區醫院接受治療，其餘6名傷勢較輕者則直接在遇襲現場接受醫療人員救治。

俄軍上一次攻擊烏克蘭是在7月8日，當時對基輔發射無人機與飛彈，造成4人死亡、15人受傷。

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