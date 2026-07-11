俄女模「撞臉哈蘭德」爆紅　神模仿招牌動作吸500萬觀看

▲俄羅斯24歲女模安娜斯塔西亞撞臉挪威足球巨星哈蘭德。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一名24歲女模因為外表神似挪威足球球星哈蘭德（Erling Haaland）爆紅，儘管她坦言起初不願承認與哈蘭德撞臉，但如今想法改變，已接受這份驚人巧合。她透過社群媒體發布模仿哈蘭德的各種神情與招牌動作，至今吸引逾500萬次觀看。

▲安娜斯塔西亞便開始模仿哈蘭德的手勢、姿勢與動作，影片曝光後迅速引發關注。（圖／翻攝自IG，下同）

每日郵報等報導，24歲安娜斯塔西亞（Anastasia Kostromitina）就住在俄羅斯莫斯科，近日在母親的掌鏡下，拍攝模仿哈蘭德的短片，沒想到影片迅速瘋傳。影片的開頭字幕是由母親瑪麗亞（Mariya）所寫，稱「是我的錯覺，還是我女兒看起來像個明星？」接著安娜斯塔西亞便開始模仿哈蘭德的手勢、姿勢與動作，影片曝光後迅速引發關注。

安娜斯塔西亞坦言，一開始被說像哈蘭德讓她有點受傷，不明白她哪裡像他，不過隨後轉念，認為能和如此偉大的運動員擁有相似外貌其實很棒。安娜斯塔西亞也透露，沒想到這支影片會如此受到歡迎。儘管不是狂熱足球迷，但她會和男友一起看球幫挪威隊加油。

面對網路上的惡意評論，安娜斯塔西亞說，「當黑粉開始出現在留言區時，我就知道這支影片肯定紅了」，不過欣慰的是正面的留言更多，且酸民反而讓她的追蹤人數增加，希望這次能讓品牌和攝影師注意到她，讓她接到很多拍攝工作。