巴威暴風圈正經過台灣！花蓮無明顯風雨　縣府提醒危機尚未解除

▲花蓮災害應變中心表示，巴威暴風圈正經過台灣，提醒鄉親提高警覺，危機尚未解除。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

巴威颱風暴風圈正經過台灣，花蓮今日花蓮市區目前雖然未有明顯的風雨，但花蓮縣政府災害應變中心提醒：依氣象署今日最新預報，東部地區仍為警戒區，風力達停班課標準，且山區豪雨仍具致災風險，提醒警慎防災勿輕忽。

依據中央氣象署預報資訊，巴威颱風在風力預測方面，7月11日花蓮縣已達到「天然災害停止上班及上課作業辦法」停止上班及上課之標準。目前雖處於「風雨前的寧靜」，但暴風圈正在經過台灣，依天氣預報仍有10-11級強陣風可能性，約當能吹倒路樹的強度，且山區有80-150mm豪雨。提醒鄉親謹慎防災，保障安全。

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目前前萬里溪堰塞湖及馬太鞍溪仍為警戒狀態，應變中心提醒鳳林鎮、萬榮鄉及光復鄉親請務必配合疏散撤離計畫。

依據農業部林業及自然保育署花蓮分署發布之緊急通報單，萬里溪堰塞湖仍持續紅色警戒，萬里溪上游的堰塞湖更面臨極高的潰決風險；另也針對馬太鞍堰塞湖溪發布黃色警戒之緊急通報，故特別提醒鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉的居民，勿因目前平地無明顯風雨而掉以輕心，仍請配合當地公所與應變人員規劃之疏散撤離指導，警戒區內之保全戶切勿擅自離開避難收容所及返家，以確保自身生命財產安全。

花蓮縣政府也提醒山區及濱海地區仍有潛藏危險，嚴禁前往山區及海邊活動，依中央氣象署預估12日凌晨巴威暴風圈將脫離台灣陸地，目前雖未為本縣帶來明顯強風暴雨，但受颱風外圍環流影響，花蓮濱海地區仍有長浪發生及溪水暴漲之危險，另山區隨時可能會有落石、土石流崩塌之災害，呼籲鄉親千萬不要前往海邊觀浪、戲水、釣魚，也請勿前往山區從事山域活動、溯溪或巡視農作物。

縣府再次提醒目前山域及水域均已列為管制區域，執法單位將嚴格執行勸離與取締，請鄉親確實遵守相關規定。