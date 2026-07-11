豪雨狂炸停車場淹大水！房東喊「沒責任」　法院判賠3車主85萬

▲台南一名房東沒做好防護設施，地下停車場淹水後，要賠3車主85萬餘元。（示意圖，與本案無關／資料照）

記者郭玗潔／台南報導

去年7月底連日豪雨造成中南部多處淹水災情，台南有7名租客對房東提出告訴，指因房東沒做好防護措施，導致地下停車場因大雨淹水，他們的愛車都成了泡水車，各對房東求償15萬到50萬8920元的損害。台南地院審理，法官認為房東沒有證明自己已善盡防水及排水義務，應賠其中3名車主各46萬、7612元、38萬5千元，共85萬2612元。可上訴。

7名車主提告，指他們都在該建物地下室租停車位，早在2024年7月底，就有車主建議房東加裝抽水馬達或建置閘門以防淹水，當時房東雖加裝小抽水馬達，但是原有的大抽水馬達在去年4月損壞後，也沒有即時修理，單憑小馬達根本無法應付大雨積水，停車場也因去年7月底一場豪雨淹水，導致他們的車都成為泡水車，車子殘值也大幅減損，各對房東求償15萬到50萬8920元損害，共計233萬餘元。

黃姓房東則在審理時表示，他僅提供停車位讓租戶停放車輛，並不負保管責任；他平常就有告知車主，如有豪雨就要把車開走，他在豪雨期間也有通知租戶將車開走；另抽水設備已經修好，在豪雨期間沒有故障。

法官指出，出租人有防止淹水及排水等義務，使承租人可以依約定將車輛停放於停車場，除非出租人已採用當時科技和專業標準等防護措施，仍無法應變豪雨等天然災害，才須即時通知租戶移車，而房東單方面表示自己不負賠償責任，顯然與法律規定不符。

法官表示，房東委任的管理人僅在當天宣布「有水了開心心……明天又有豪雨特報所以放在地下室的車子可以移到上面」，而非「必須或應該」移車，難認因租客不移車也有過失，而減少房東賠償，判定房東沒提出證據證明已善盡防水及排水義務，讓租賃物維持可使用的狀態，判他各要賠王姓車主46萬、周姓車主7612元、張姓車主38萬5千元，共85萬2612元。

另其他人僅以車輛照片、網頁列印資料求償，價格不具市場代表性，因缺乏客觀可信的證據，這部分則判房東免賠。可上訴。