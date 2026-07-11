巴威狂襲沖繩釀7傷！逾2.2萬戶停電　那霸機場等候補排爆

▲巴威颱風襲石垣島。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
颱風巴威11日上午持續沿著台灣東部海面北上。首當其衝的沖繩地區出現強風豪雨，石垣島與宮古島皆測得驚人陣風，預計最大陣風恐達每秒60公尺。颱風目前已在沖繩縣內造成7人受傷、超過2萬2000戶停電，那霸機場更因航班取消湧入大批焦急等待候補的旅客。
沖繩逾2.2萬戶停電 7人遭吹倒送醫
綜合日媒報導，進入暴風圈的石垣島與宮古島風強雨驟，宮古島在11日上午10時18分測得每秒42.7公尺的最大陣風，石垣島也在凌晨0時25分出現每秒34.0公尺的陣風。日本氣象廳呼籲，狂風預計將持續至傍晚，未來仍可能出現每秒60公尺的最大陣風，民眾須嚴防大雨與暴潮等災害。
【台風9号】沖縄県内で約1万8330戸が停電 宮古島中心に影響拡大（11日午前9時現在）https://t.co/xgu2k3FKDn— 沖縄タイムス (@theokinawatimes) July 11, 2026
那覇市や名護市など本島内でも停電が広がりつつあります。こちらのページで随時、停電情報を更新します。
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強風也造成零星災情，截至上午10時，沖繩縣內共有7人因強風吹倒而受傷。其中在沖繩市高原地區，一名49歲男子於上午8時45分在路上行走時，慘遭強風吹倒的招牌砸中頭部；宇流麻市安慶名地區則有一名80多歲老婦，在清晨5時45分一開家門就被強風吹倒，導致後腦勺受傷。
兩人皆受輕傷並緊急送醫，所幸意識清醒，均無生命危險。此外，全縣共計超過2萬2000戶停電，包含宮古島約1萬3000戶及石垣島約1700戶無電可用。
航班大亂 那霸機場大排長龍
受颱風影響，那霸機場11日上午出現大量航班取消，上午10時過後，各家航空公司櫃檯前擠滿等待報到與候補的旅客。目前日本航空（JAL）預計將從晚間7時後的航班恢復營運，全日空（ANA）則宣布從下午5時10分飛往福岡的班機起陸續復飛。
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現場苦苦等候的，還包含沖繩尚學高中柔道部的11名學生，他們原訂前往福岡縣參加12日的「九州青少年柔道錦標賽」，如今只能焦急在機場等候補。高三學生無奈表示，大家為了比賽刻苦練習，對部分選手來說更是高中生涯最後一個夏天，「如果搭不上飛機就只能棄權了。」
另外，一名帶著一家三代從關東來旅遊的40多歲自營業男子表示，原訂搭乘上午的班機，但因後續航班狀況不明，已決定直接改訂12日以後的機位。他坦言，畢竟是颱風季，多少有做好心理準備，「既然都這樣了，就打算在飯店裡好好休息。」
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