快訊／颱風「紫爆雨彈」狂炸　20縣市下到晚上

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對20縣市發布豪大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（11）日新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、台北市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

氣象署指出，基隆市地區、台北市地區、新竹市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率。

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豪雨特報

影響時間：11日上午至11日晚上

＊超大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區

＊大豪雨：北海岸、台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區

＊豪雨：基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣

＊大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區、馬祖地區

▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上警報，颱風螺旋雨帶已經一波一波地掃入，造成北部、中南部明顯降雨。氣象署示警，今天的雨會非常猛烈，預計下午到傍晚將是颱風最接近台灣的時間點。

氣象署表示，晚間隨著颱風逐漸從台灣北方通過，風向轉成比較偏西風及西南風，中部山區以及南部山區降雨仍會持續，北部地區的降雨則逐漸緩和，因此今晚過後要持續注意中南部山區的降雨。

資料來源：氣象署