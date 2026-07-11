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全身抽搐瘋狂蛇行！她吸毒27年檢聲押失敗　又是法官陳德池放人

▲周女毒駕遭檢方聲請預防性羈押，地院法官陳德池裁定無保請回。（圖／翻攝自彰化地院官網）

▲周女毒駕遭檢方聲請預防性羈押，地院法官陳德池裁定無保請回。（圖／翻攝自彰化地院官網）

記者唐詠絮／彰化報導

吸毒史20餘年的周姓女子，今年6月因毒駕蛇行遭警攔查，當場查獲近30公克毒咖啡包，檢方以涉嫌公共危險及反覆且有再犯之虞為由，向法院聲請預防性羈押，但法官陳德池裁定當庭釋放，檢方急提抗告後，台中高分院收到陽性尿檢後撤銷原裁定，彰院原排定7月31日才要重開羈押庭，遭外界質疑太過消極，法院回應表示，經書記官多次嘗試後終於聯繫到被告，才又將開庭日期提前到7月15日，絕無延宕。

周女育有子女，平日居住在社頭鄉，是地方列管的毒品人口之一，曾搭乘男友車外出，捲入涉及詐欺洗錢案，獲不起訴處分，銀行帳戶也曾借給兒子作為洗錢之用，兒子遭判刑。根據判決資料，周姓女子自2000年起就捲入多宗毒品案，她因販毒、吸毒5度進出監所與勒戒所，前科累累。最近一次是於2019年至2020年間因販毒3次、吸毒4次，被法院判處執行刑5年2月，直至今年2月才假釋出獄，目前仍在保護管束期間，是吸毒長達27年的老毒蟲。

但周女不知悔改，今年6月3日，向朋友借機車行經社頭鄉間道路時，因整輛車如蛇行般瘋狂搖擺，遭巡邏員警攔查。警方發現她神情恍惚、不斷嘔吐、狂打哈欠、身體劇烈抽搐，連站都站不穩，唾液快篩呈現安非他命強烈陽性反應，並當場起獲6包、共重29.65公克的二級毒品咖啡包。檢察官複訊後，認為周女自制力薄弱，且出入均依賴機車，放任她在街頭遊走猶如不定時炸彈，因此向法院聲請預防性羈押。

但法官陳德池則認為，檢方無法積極證明周女未來吸毒後，一定還會使用交通工具，認定釋明不足，當庭裁定周女無保請回。檢方不服抗告，台中高分院於7月8日收到周女尿液陽性檢驗報告後，隨即撤銷原裁定，發回更裁。彰院最初以「聯絡不上周女」為由，將羈押庭排至7月31日。

由於彰化地檢署先前針對毒駕運送瓦斯、毒駕通緝犯輾派出所長案聲押時，承審法官均為陳德池，而陳德池也兩度裁定無保請回，所幸檢方提起抗告後，法院改裁定羈押，因此，這次周女毒駕案傳出又是陳德池主審，又遭外界質疑太過消極。

對此，彰化地院澄清回應表示，法官收案後除發出法定書面傳票外，同步指示書記官依卷內電話積極聯繫被告，因一開始多次聯絡未果，為確保訴訟時效，先依法寄發7月31日傳票作為保險措施，但期間仍持續撥打電話。

直至昨日（10日）順利與周女取得聯繫，考量颱風等因素，且被告表明可配合，法官便彈性將庭期提前至7月15日。院方強調，若被告15日未到庭，仍有31日書面傳喚作為後續保障，整體流程兼顧效率與程序合法性，絕無外界所指慢半拍情事。

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