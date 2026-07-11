茄汁鯖魚罐頭「紅、黃2款」差在哪？業者解答了

▲黃紅兩色的鯖魚罐頭有什麼不同？示意圖，與本文無關。（資料照／翻攝自爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

巴威颱風暴風圈今（11日）凌晨1時15分接觸台灣東北部陸地，帶來強風豪雨。許多人前兩天就已經到超市購買防颱物資，其中，鯖魚罐頭也是相當搶手，不過就有網友好奇，紅色的鯖魚罐頭和黃色的鯖魚罐頭有什麼差異？業者也解釋了。

紅、黃鯖魚罐頭差在哪

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有網友跑去超市要買茄汁鯖魚罐頭，看著架上擺著紅色和黃色兩種罐頭，讓他納悶不已，不知道這兩款究竟有什麼差別？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「對啊，差在哪？顏色不一樣而已吧」、「北部民眾習慣買紅罐（拜拜好用），中南部習慣買黃罐，廠商便沿用至今」、「內容物都一樣，當初只是為了銷南銷北做的顏色區分而已」、「沒有差別，一樣是魚」、「其實都一樣，包裝不一樣而已，視覺上看起來會感覺不一樣而已」。

業者說明了

過去曾有網友詢問過三興魚罐本店，小編表示，他們家的紅色、黃色罐頭內容物都一樣，其中，紅色是特製給「客家文化」、「拜拜好吉兆」，另外，若罐頭上有標示「珍味」，則是多了部分洋蔥風味，但主要還是以茄汁為基地，差異不大。

另外，同榮實業的鯖魚罐頭也相當有名，業者曾說明，「黃色罐和紅色罐在內容物方面，包括所使用之原料，配料及調味均完全一樣」，只是早期在北部只販售紅罐，而南部販售黃罐，後來因交通便利、南來北往頻率增加，常有南部消費者到北部找不到黃色罐的蕃茄汁鯖魚罐頭，北部民眾到南部買不到紅色罐的蕃茄汁鯖魚罐頭，「消費者對既定的印象很難去做改變，遂將此二項商品同時上架，讓消費者可以自由選擇購買」。