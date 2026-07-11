泡麵區「只剩一個選擇」口味曝！一票笑：連雙響泡都沒了

▲每逢颱風，泡麵區總會被掃空。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

巴威颱風帶著強勁風雨襲來，全台今日（11日）停班課。不少民眾提前到各大賣場購買生活物資，從菜、肉類到泡麵區幾乎都被清空。不過，就有網友分享「滯銷款」，話題引發熱論。

有網友在Threads分享泡麵區的照片，只見貨架幾乎都空了，只剩下「香菜牛肉麵」及「小雞麵」可以買，讓他哭笑不得，「想買泡麵颱風天吃，只剩這些選擇！」

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貼文一出，底下網友紛紛笑呼，「居然連雙響泡和阿Q都沒有」、「我不允許只剩香菜」、「我沒有忍住我嘴角」、「雙響泡居然沒了W」、「這樣的話還是挨餓好了」、「建議買八寶粥吧！連煮都不用煮，省瓦斯又省電。」「所以這泡麵現在勝過雙響泡了嗎？」

事實上，雙響泡泡麵過去曾被部分網友評為「最難吃泡麵」，尤其每逢颱風天，超市的泡麵幾乎都被拿光，總會剩雙響泡乏人問津。但後來雙響泡推出沙茶鍋燒口味獲得不少好評，連名廚詹姆士也曾在個人YouTube頻道，以盲測的方式試吃，一度以為是「沙茶牛肉麵」，大讚這款泡麵湯頭濃郁、沙茶味很香，麵條也很有嚼勁。

另外，也有人大推該款香菜牛肉麵，「其實很好吃，辣辣的微過癮，不喜歡香菜的可以不加香菜啊！為什麼沒有人拿勒」、「這個超好吃的，推」、「這個超好吃耶！上次吃整個驚為天人」、「討厭香菜，但這款真的蠻好吃的，它是香菜粉，微微的提味而已。」