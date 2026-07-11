桃機760航班全停飛！機場員工驚「第一次」：僅極少數人值班

▲巴威來襲，航班全數停飛。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

颱風巴威侵襲台灣，影響航空交通。就有網友表示，巴威颱風來襲，7月11日全台放颱風假，桃園機場760個航班全數停飛，僅有極少數人員留守值班，直呼「據說是第一次！必須記錄一下。」貼文曝光後引發討論，不少人直呼「連長榮都不飛，就知道事情真的很嚴重」。

有網友在Threads分享一件在機場上班才知道的事，7月11日因巴威颱風影響，桃園機場760個航班全部停飛，只留下極少數人員值班，形容這樣的景象相當罕見，甚至聽說是第一次發生，因此特地發文記錄。

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貼文一出，就有人也留言，「連長榮都不飛，就是代誌大條了」、「連長榮都不飛就是真的認真的颱風」、「疫情後第一次看到那麼空的台灣上方，留守值班的您也請務必小心安全」、「有多爽就有多痛！！！星期日一定嗨翻天。」

也有仍要上班的員工現身，「就是那個要上班的人（24h咖啡廳……說有簽約不能隨便打烊，但裡面完全沒人……）」、「巡檢防颱作業中」、「機場接送人也懂，颱風天不是航班停飛就沒事，背後還有很多人要待命跟收尾。機場值班真的辛苦了。」

還有航空業員工表示，「機場人邁入第13年工作經歷中 第一次連放了兩日颱風假…原來是連砍760航班，人力充足（跪拜桃機）。」