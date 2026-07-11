陸首席預報員：原預測台灣中央山脈會削弱巴威　現將直面登陸浙閩

▲大陸中央氣象台11日上午公布的預報圖。（圖／翻攝大陸中央氣象台）



記者蔡紹堅／綜合報導

颱風「巴威」路徑比先前預測的更北。登陸台灣機率降低。大陸中央氣象台首席預報員王皘表示，原先預測台灣的中央山脈會削弱巴威，但路徑北抬之後，巴威將直面登陸浙閩一帶沿海。

王皘11日在《央視》節目上提到，從7月8日以來，巴威的登陸點稍有北抬，之前預測巴威將會在台灣的北部沿海登陸或擦過，這種情況下台灣的中央山脈會對巴威的內核環流有一個削弱作用。

王皘說，「路徑北抬之後，巴威將直面登陸浙閩一帶沿海。」

▼大陸原預測巴威將登陸或擦過台灣北部。（圖／翻攝大陸中央氣象台）



王皘指出，根據最新的預測，巴威將在12日凌晨登陸浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海，考慮登陸點更偏向在浙江一側，在浙江溫州附近，「颱風在登陸過程中，它的影響其實不止局限在登陸點附近，在颱風的北側，整個外圍環流的匯入會使得在華北、東北有強烈的降水過程。」

王皘說，颱風在登陸的過程中，對於浙江、福建還有台灣的影響是直接的，在這個活動中，颱風的本體降水會在上述地區達到大暴雨級別，甚至個別地區出現特大暴雨。

王皘指出，隨著颱風登陸之後深入內陸，考慮在安徽的南部、江蘇的西南部、湖北的東部都會有強降水的出現，隨著颱風的殘餘渦旋進一步北上，在河北的南部、山東的南部都會有颱風本體影響下的降水過程。

據大陸中央氣象台11日上午6時的最新預測，巴威將於12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸。