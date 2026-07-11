出國換穿「一雙鞋子」　台男貪賺5萬元代價坐牢9年

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子為了賺取5萬元報酬，答應幫運毒集團運毒，去年10月他依照指示前往柬埔寨，換穿一雙藏有2包海洛因的鞋子，沒想到一入境台灣，就在機場被抓包。桃園地院法官日前審理之後，依共同犯運輸第一級毒品罪，判處陳男有期徒刑9年。

▲運毒集團將海洛因藏在鞋墊內，並由陳男穿上鞋子意圖將毒品偷偷運入台灣。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男為了賺取5萬元報酬，2025年10月間先是透過販毒集團成員領取辦理護照、機票的費用，共計3萬元，接著搭機前往柬埔寨金邊國際機場，落地之後隨即被帶往當地某飯店。

接著，陳男依照販毒集團指示，換上一雙鞋子，鞋子的鞋墊內藏有2包粉狀物，然後再搭機返回台灣。不過，陳男在桃園國際機場辦理入境手續時，被眼尖的海關人員發現異狀並攔查，當場落網。

陳男在接受偵訊、法院訊問、準備程序及審理中，均坦承犯行。而藏在鞋墊裡的2包粉狀物，經相關單位送驗，檢測出第一級毒品海洛因成分，純度達84.25％，純質淨重487.52公克。

桃園地院法官認為，陳男貪圖報酬，答應幫忙運毒，運輸的毒品純度及重量均非微，應當嚴懲，考量到他已經坦承犯行，過程中僅負責基層分工、接觸運毒集團部分成員，不知道毒品的真正來源，毒品也沒有實際流入市面，最終依共同犯運輸第一級毒品罪，判處他有期徒刑9年。全案仍可上訴。