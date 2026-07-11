獨／1張照曝颱風假奇景！夢時代驚見超狂人潮　周邊秒成停車場

▲高雄夢時代12點營業，機車、汽車、人流全部湧現 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

巴威颱風假碰上百貨公司恢復營業，高雄夢時代今（11）日宣布中午12點開門營業，沒想到還沒到營業時間，周邊車流就已經提前湧現，成功路、中華路一帶交通一度大打結，現場宛如大型停車場，不過高雄市警察局前鎮分局早已預判車潮，提前部署警力到場疏導，避免車流一路回堵擴大。

受到颱風影響，高雄市宣布停止上班、停止上課，不少民眾趁著風雨趨緩外出用餐、逛街，加上夢時代宣布中午12點恢復營業，讓周邊車潮從中午前就開始明顯增加。許多車輛準備進入停車場，導致周邊道路出現排隊車龍，部分路段行車速度緩慢。

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▲高雄夢時代12點營業，民眾擠在門口等待開門 。（圖／記者吳奕靖攝）

現場可以看到，車輛一路排隊等待進場，不少駕駛只能慢慢向前移動，整個路口幾乎被車潮塞滿。有民眾直呼，原本以為颱風假路上會比較空，沒想到大家都想到百貨公司，「還沒開門就已經塞成這樣，真的很誇張。」

不過面對突如其來的大量車潮，前鎮分局並非臨時才應變，由於近期好市多高雄新店開幕後，周邊交通本來就是警方疏導重點，加上夢時代颱風假恢復營業，警方事前就已研判車潮可能集中湧入，因此除了原本配置在好市多周邊的警力外，也額外增派員警到夢時代周邊重要路口指揮交通。

警方表示，颱風假期只要大型賣場、百貨公司恢復營業，就可能在短時間內吸引大量人車湧入，所以為避免車流回堵影響主要幹道，前鎮分局一早就提前規劃交通疏導勤務，並依現場車流狀況彈性調整警力配置。前鎮分局也提醒，夢時代及周邊賣場在假日或特殊天候後恢復營業時，容易出現車潮尖峰，建議民眾出門前先查詢路況，盡量避開尖峰時段，或改搭大眾運輸工具前往，減少塞車時間。

▲高雄夢時代12點營業，前鎮分局提前安排員警到場疏導 。（圖／記者吳奕靖攝）