小心 Instagram 照片、影片被 AI 拿去二創！兩大功能快關閉

▲透過 Muse Image 可以在發布限時動態的時候，套用多種 AI 濾鏡與特效。（圖／翻攝 Meta 官網）

記者黃肇祥／綜合報導

Meta 近期發布全新 AI 圖像生成模型 Muse Image，其允許用戶透過公開 Instagram 帳號的素材使用 AI 進行二度創作，且原作者不會收到任何通知，此功能一出隨即引爆隱私疑慮。如果不希望自己的作品被擅自使用，快點將 Instagram 兩大設定關閉。

Muse Image 允許用戶透過簡單的文字敘述來進行 AI 圖片生成，更支援移除路人、換背景、合成等功能。特別的是，Meta 還集結了旗下的社群媒體 Instagram 資源，允許用戶透過「@」提及任一公開帳號，直接採用其分享的素材來產生全新的 AI 圖片。也就是說，只要個人帳號是公開的，簡單一張自拍照都很可能直接變成他人的 AI 二創素材。

根據 Meta 最新聲明指出，目前這項功能由於未達到預期效果已遭移除。不過只要 Instagram 帳號設定為公開，發布的內容仍會被預設加入分享系統中。若不希望個人作品被他人擅自使用，可以參考以下步驟進行關閉：

步驟一：點選個人首頁右上角的「三條橫線」設定按鈕，找到「分享和重複使用」

步驟二：將「允許用戶使用你的內容創作和重複使用內容」項目裡的「貼文」、「Reels」取消勾選

步驟三：下方的「允許用戶在 Meta AI 上使用和重複使用你的原始音訊進行創作」裡的所有項目取消勾選。

▲若不希望他人使用個人帳號的內容，建議將「允許用戶使用你的內容創作和重複使用內容」、「允許用戶在 Meta AI 上使用和重複使用你的原始音訊進行創作」內的項目都取消勾選。（圖／翻攝 Instagram）

關閉上述選項之後，Instagram 將不再允許任何人透過混搭、串聯、範本或是貼圖使用你的內容。若本身 Instagram 設定為不公開，則不會出現「分享和重複使用」的選項，內容也不會被 AI 納入素材庫中，故不需要特別設定。