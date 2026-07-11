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獨／直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

受到巴威颱風影響，高雄市宣布停止上班、停止上課，不少民眾原本擔心行程全被打亂，不過號稱「全台最難訂餐廳」的《島語》高雄店，今（11）日仍照常營業，讓早已訂位成功的民眾鬆了一口氣，上午11點30分開放入場前，就已經有民眾依照預定時間陸續抵達，整個帶位區全部擠滿了人，不少民眾看到餐廳照常開門，難掩興奮直呼：「真的天公有保佑！」

▲巴威颱風休颱風假，《島語》照常營業，民眾擠滿帶位區 。（圖／記者吳世龍攝）

▲巴威颱風休颱風假，《島語》照常營業，民眾擠滿帶位區 。（圖／記者吳世龍攝）

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受到颱風影響，高雄市府在10日宣布放颱風假，許多百貨、餐飲業者是否營業，也成為民眾一早最關心的問題。尤其《島語》高雄店開幕後話題不斷，訂位難度相當高，不少人都是提前搶位，好不容易才訂到座位，因此一聽到颱風假，第一時間最擔心的不是不能出門，而是「訂位會不會就這樣沒了」。

▲巴威颱風休颱風假，《島語》照常營業，民眾擠滿帶位區 。（圖／記者吳世龍攝）

▲巴威颱風休颱風假，不過來用餐的民眾在一個月前就已經訂好位了 。（圖／記者吳世龍攝）

有民眾表示，這次為了吃《島語》，早在開放訂位時就守在電腦前搶位，好不容易才訂到中午時段，前一天看到颱風消息時，心情真的七上八下，「想說如果停班停課，可能就吃不到了，真的會很可惜。」沒想到餐廳最後照常營業，讓他們一早確認後馬上出門，「雖然外面天氣不好，但可以順利吃到，已經很幸運。」

現場也有民眾笑說，平常要訂到《島語》已經很不容易，這次碰上颱風假還能照原訂計畫用餐，感覺像是「老天爺幫忙安排好的行程」。也有人說，難得放假又剛好訂到餐廳，只要安全無虞，當然要把握機會，「今天真的有一種賺到的感覺。」另外也有一名王小姐表示，老公交朋友幫忙訂位的，本來想說，颱風天可能吃不到了，但是昨晚業者就有打電話來告知，說今天正常營業，要記得來，不然訂金就會被沒收。

本來要來逛百貨的林小姐，因為12點百貨才開，所以想說先到島嶼看看，結果意外人少，現場後位可以進去，應該是颱風天關係吧，更是讓她非常興奮，直說是「颱風天的小確幸」。不過也有民眾坦言，出門前仍有先觀察雨勢與交通狀況，確認安全後才前往餐廳，畢竟颱風期間風雨變化大，大家雖然期待用餐，但仍會以安全為優先，不會勉強冒險。

《島語》被不少饕客形容為近年最難訂的自助餐品牌之一，高雄店開幕後更掀起排隊與搶訂熱潮。這次在颱風假期間照常營業，也意外形成另類畫面。

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