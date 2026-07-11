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綠營猛批蔣萬安放「整備假」　藍議員酸雙標：反對超前部署就直說

▲台北市長蔣萬安視察華江疏散門防颱作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

巴威颱風侵襲，台北市10日白天無風雨仍放颱風假，引發綠營批評、質疑為連任選票放假。對此，北市議員楊植斗說，2023年杜蘇芮颱風，高雄、台南、屏東未達放假標準仍放假，綠營換政黨就換標準？北市府把防災思維往前推一步，如果民進黨反對超前部署概念，就直說、不要雙標。議員詹為元也說，難道在綠營政客眼裡，只有民進黨執政縣市民眾才值得被重視？台北市民難道就不需要提前防災整備，不值得被關心安危嗎？

國民黨議員楊植斗今在臉書表示，巴威颱風來襲，當大家忙著防颱整備，卻有民進黨議員忙著批評蔣萬安，說台北市不該放颱風假，甚至說成政治操作，「按照這套標準，民進黨立委邱議瑩、議員簡舒培、許淑華有用在民進黨執政縣市嗎？」

楊植斗指出，2023年杜蘇芮颱風，高雄宣布停班停課，白天天氣晴朗，賣場、百貨擠滿採買人潮；台南、屏東風雨預測未達停班停課標準，最後也宣布放假。

楊植斗說，黃偉哲、周春米當時以民眾安全及共同生活圈為最大考量放颱風假，按照邱議瑩、簡舒培、許淑華的邏輯，這是政治考量？沒有科學標準？造成經濟損失？你們當時有要求陳其邁、黃偉哲、周春米負責嗎？如果沒有，憑什麼換了政黨，就換一套標準？

楊植斗表示，更重要的是，蔣萬安提出的是「防颱整備日」的概念，是讓市民有時間採買物資、整理住家，讓社區、工地完成防颱整備，把防災工作做在風雨來臨之前，「我們不是一直在談『超前部署』嗎？把防災思維往前推一步，如果民進黨反對這個概念，就請直接說，不要雙重標準」。

「綠能你不能？25年最大暴風圈台北提前整備，怎麼就成了罪過？」同黨議員詹為元也說，民進黨一眾民代側翼，對著台北市為了市民安全宣布10日放「颱風整備日」停班停課的決定大噴口水，「難道在這些綠營政客眼裡，只有民進黨執政的縣市民眾，生命安全才值得被重視？台北市民難道就不需要提前防災整備，不值得被關心安危嗎？」

詹為元指出，回顧過去幾年，南部綠色執政的縣市首長，為了放颱風假，展現了無微不至的貼心與驚人的創意。沒達標、沒風雨、甚至出大太陽，都能放假；今天，當台北市面臨25年來最嚴重的颱風威脅，基於科學預警與市民安全超前部署，這群人卻立刻集體失憶，跳出來扣上「政治考量、不科學」的罪名。這種「綠能你不能」的雙重標準，真的讓人開了眼界。

詹為元直言，請用同樣的標準對待全台灣的市民。不要平時高喊台灣「同島一命」，一遇到防颱決策，就變成政治鬥爭的工具。難道，關心台北市民的安危與防颱準備，在民進黨眼裡是一件錯事嗎？

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