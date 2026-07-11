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東海岸圍火同樂「海派秋CHILL」圍火派對　早鳥票限量開賣

▲一同品嚐部落特色烤肉。（圖／東管處提供，下同）

一同品嚐部落特色烤肉。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處打造的部落旅遊品牌「一烈！海派過生活」，將於今年9月25日星期五至10月25日星期日展開品牌月節慶「海派秋CHILL」，重頭戲「圍火派對」神還原部落日常聚會的熱情歡樂，邀請大家揪家人、朋友一起體驗最原汁原味的部落烤肉聚會，度過東海岸最Chill的秋日時光。早鳥優惠票現正限量開賣，近乎7折的超值價格，敬請把握！

▲一同品嚐部落特色烤肉。（圖／東管處提供，下同）

舞台上點播經典卡拉OK同欒。

自2024年首辦以來，「海派秋CHILL」今年已邁入第三屆。中秋連假9月26日星期六率先與花蓮豐濱貓公部落合作推出「釀酒節」，邀請大家走進部落，透過「釀體驗」親身認識阿美族傳統釀造文化；部落青年更將創意與活力注入首度舉辦的「釀派對」，讓古老的釀文化與電音表演交織出令人驚喜的新風貌，為品牌月熱鬧開場。

▲一同品嚐部落特色烤肉。（圖／東管處提供，下同）

神秘嘉賓部落歌手也將蒞臨現場與大家一起熱情共度東海岸夜晚。

國慶連假10月10日星期六主活動「圍火派對」於花蓮縣豐濱鄉石梯坪遊憩區熱烈登場。現場不僅能欣賞部落青年主廚刀工精湛的殺魚秀，更備有在地特色燒烤食材、自助熟食吧、調飲吧與花東限定一烈啤酒暢飲，帶領大家走進部落聚會與節慶的歡聚場景，品嚐最在地的部落美味，享受最愜意的假日時光。

▲一同品嚐部落特色烤肉。（圖／東管處提供，下同）

部落青年主㕑精湛殺魚秀。

除了美食，神秘嘉賓部落歌手也將蒞臨現場，與大家熱情共度！舞台上少不了部落聚會最經典的卡拉OK歡唱，現場並安排遊戲互動與抽獎環節。遊客與部落族人一同圍坐烤肉，在歌舞氣氛推升中大啖部落特色烤肉、暢飲花東限定一烈啤酒，再上台點播一首經典金曲，一起度過最熱烈的東海岸之夜。

為期一個月的「海派秋CHILL」品牌月期間，也攜手「一烈！海派過生活」旗下部落住宿品牌「海人家」與部落旅遊資訊站「Pahanhan部落雜貨店」，推出限定「海派扭蛋機」體驗。想深入東海岸部落旅遊的朋友，「海派玩家」10條主題路線2人即可成團，半天或一天皆能彈性安排，輕鬆規劃專屬的部落小旅行。

▲一同品嚐部落特色烤肉。（圖／東管處提供，下同）

部落趣味互動遊戲抽獎。

海派秋CHILL「圍火派對」早鳥優惠票現正開賣！數量有限，近乎7折的超值價格，讓你揪家人、朋友一起暢遊東海岸也沒負擔，請手刀購票以免向隅，晚了就等明年喔！

https://newpacific1.rezio.shop/zh-TW/product/SSKUK3

更多豐富內容將陸續於「一烈！海派過生活」官方粉絲專頁：
https://www.facebook.com/Travelinseastyle/

及官方LINE帳號：
https://lin.ee/WNNK2Y2
 

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