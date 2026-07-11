颱風夜沒下雨！高醫藥局「咕嚕咕嚕」天降恐怖瀑布　超扯畫面曝

▲高醫藥局下大雨。（圖／翻攝自Threads/ cwsh10356授權提供）



記者許宥孺／高雄報導

巴威颱風暴風圈昨（10）日尚未觸陸，高雄也沒有出現雨勢，不過高雄醫學大學附設中和醫院內部卻突然降下豪大雨，路過民眾紛紛將影片po上網。院方表示，因供水管線突發故障，造成短時間漏水，已立即完成修復。

「高醫裡面下雨了！」有民眾拍下昨晚高醫內部天花板破大洞，強勁水柱從天而降，聲音聽起來猶如颱風雨，突如其帶來的狀況造成藥局周邊地面全是積水，保全、清潔人員紛紛紛出動工具緊急掃水。

院方表示，昨（10）日夜間藥局前方大廳因供水管線零件突發故障，造成短時間漏水。事件發生後，院方立即啟動緊急應變機制，由院內主管率領相關單位同仁迅速到場分工處置，即時完成止水、現場清理、安全管制及人流引導，並同步進行設備檢修，全力維護病人及民眾安全。

院方指出，此次事件未造成人員受傷，各項急診、門診及住院醫療服務均維持正常運作，就醫流程未受影響。由於部分環境及設備受到漏水影響，院方立即啟動備援措施，「目前門診領藥作業暫時移至鄰近高醫故事館辦理，民眾領藥服務不受影響，預計下週一即可恢復原地點作業」。

院方強調，本次屬個別零件突發異常，院方已立即完成修復，並將同步全面檢視相關供水系統及設備，持續強化設施安全管理，確保提供民眾安全、穩定且優質的就醫環境。