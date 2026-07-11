蔣萬安喊話生效百貨集體放假　曝北市上午到晚間6點風雨最大

▲台北市長蔣萬安 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（11日）上午到災害應變中心主持第4次巴威颱風工作會報，受訪時再度提醒，今天一整天是颱風影響台北市最劇烈、最關鍵的時刻。氣象團隊也預測，從今日上午開始一直到晚間6點，風勢、雨勢是最大的時刻。另外，北市百貨業者幾乎是集體停止營業，會覺得市府呼籲生效嗎？蔣萬安說，對於百貨業或是各營業場所，能夠配合市府宣布停班課停止營業，做到確保員工以及消費者的安全。

蔣萬安說，市府團隊還是持續保持最高的警戒，絕對不敢掉以輕心。因為今天一整天是颱風影響台北市最劇烈、最關鍵的時刻。氣象團隊也預測，從今日上午開始一直到晚間6點，風勢、雨勢是最大的時刻；風力甚至在市區平地會來到10到11級的強陣風，雨勢累積24小時的雨量會達390毫米大豪雨等級，那山區更可能是超大豪雨。

蔣萬安要求各防救災單位必須上緊發條、繃緊神經，在今天入夜之後甚至明天清晨，雖然雨勢、風勢慢慢趨緩，但接下 來就是全面進行災後復原的工作，希望以最快的速度，恢復市民的正常生活。

另外，捷運高架路段今也受到影響停駛，蔣萬安說，捷運公司確實在密切監測的情況之下，發現在軌道段有測到10級的強陣風，依照規定捷運公司針對平面還有高架路段暫時停駛。對於班距也有稍微的調整，所以相關的訊息，捷運公司也都透過官網、APP多元的管道，讓市民朋友提前掌握，「那當然，我想一切都是以安全為最優先的考量」。

另外，此次巴威颱風來襲，台北市百貨業者幾乎是全停止營業，會覺得是市府呼籲生效了嗎？蔣萬安說，對於百貨業或是各營業場所，能夠配合市府宣布停班課停止營業，也做到確保員工以及消費者的安全。這部分會持續宣導，也希望不只是確保安全，那也可以有充裕的時間讓所有的民眾可以做好各項防災的準備工作。