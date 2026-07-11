嘉義大雨疑視線不良黑車自撞！標示桿遭鏟倒...男駕駛斷牙濺血

▲嘉義一名駕駛行經博愛路二段、世賢路二段口時，疑因視線不佳，失控自撞分隔島。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳、葉品辰／嘉義報導

受颱風巴威外圍環流影響，各地深夜降下大雨，嘉義市今（11）日凌晨發生一起翻車事故。一輛轎車行經博愛路二段、世賢路二段口時，疑因雨勢過大、視線不佳，失控撞上分隔島道路標示桿，車輛也當場側翻豎立在車道上。34歲男性駕駛一度受困車內，經消防人員協助脫困送醫，所幸意識清楚、無生命危險。

嘉義市消防局表示，今天凌晨2時1分接獲報案，指稱博愛路二段與世賢路二段交叉路口發生交通事故，立即出動前往救援。消防人員抵達後發現，分隔島上標示「快車道」的標示桿已被連根拔起撞斷倒地，事故車輛側翻豎立在汽車道上。駕駛向救援人員表示，疑似因大雨導致視線不佳，影響行車距離判斷，不慎發生追撞事故。

消防人員隨即協助男駕駛脫困，駕駛左手手掌有約2公分撕裂傷，嘴角出血疑似牙齒斷裂，救護人員立即進行包紮止血，所幸生命徵象正常，隨後送往台中榮民總醫院嘉義分院治療，事故原因及肇事責任仍待警方進一步調查釐清。

消防局提醒，颱風期間易有強降雨及視線不良情形，民眾如非必要應避免外出；若需開車上路，應減速慢行、保持安全車距，提高警覺，以降低事故發生風險。