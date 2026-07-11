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Netflix 變身傳統電視台？傳推 24 小時直播頻道

▲▼Netflix。（圖／路透）

▲Netflix 有意在平台裡加入 24 小時頻道，提供類似傳統第四台電視的服務。（圖／路透）

記者黃肇祥／綜合報導

隨著串流影片平台崛起，全球掀起一波剪線潮，但仍有些偏愛電視節目、即時新聞的觀眾選擇保留第四台。為此，Netflix 據傳有意引入 24 小時直播頻道，進一步拓展訂閱方案的吸引力，且還可能與其他串流平台業者聯手，推出綑綁銷售的訂閱大禮包。

根據《華爾街日報》報導指出，Netflix 正在探索在平台新增直播頻道的可能性，將如同傳統電視台一樣，持續 24 小時播放特定類型的節目、電影或是企劃內容。此外，Netflix 還打算與同業聯手，例如將 NBCUniversal 旗下的 Peacock 串流平台，與 Netflix 本身的會員打包一起販售，讓消費者訂閱一次就能獲得觀看兩個平台的權限。

消息指出，Netflix 規劃在平台上以海報圖卡的形式凸顯直播節目，而一起販售的其他串流平台內容，也會擺在同一區塊。用戶不必額外開啟其他業者的 App，就能統一在 Netflix 裡觀看所有內容。具體做法類似於蘋果 Apple TV 與亞馬遜 Amazon Prime Video。

外媒認為，這項策略不僅是要提升用戶的黏著度，更重要的是拓展可供販售的廣告版位。目前 Netflix 在海外有提供月費最低 8.99 美元（約折合台幣 288 元）的入門廣告方案，價格明顯比 19.99 美元（約台幣 641 元）的標準方案便宜，同樣可以觀看 Netflix 所有內容，惟在特定時段會顯示廣告內容。

不過目前 Netflix 的直播頻道仍處於研擬階段，後續推行也可能會以特定市場先行。此外，未來要與哪些業者合作提供 24 小時的內容，想必也會是消費者後續關心的一大重點。

 
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