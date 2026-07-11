17歲少女、18歲男「投宿旅館卻失聯」　台南黃金海岸尋獲已成浮屍

▲一對年輕男女失蹤，在黃金海岸消波塊附近被發現時已是浮屍。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）



記者林東良、黃資真／台南報導

中部一對18歲男子、17歲少女10日下午失蹤，台南市警六分局獲報追查後發現2人投宿一間旅館，接著騎車前往黃金海岸，警消會同海巡搜索下，在附近船屋旁的消波塊先後發現2人已成為浮屍，明顯死亡未送醫，詳細案情還有待進一步調查釐清。

警方調查，2人疑似為情侶，10日下午3時許接獲失蹤協尋通報，2人投宿在一處旅館，六分局灣裡派出所警方據報立即前往查處，人卻不在房間內，調閱監視器以車追人，發現2人騎車往南區黃金海岸方向行駛，並在黃金海岸船屋旁發現該對男女的機車。

經查，機車自10日凌晨2時許開始，已停在該處長達18個小時，同日晚上8時15分，警方緊急通報消防局、海巡前往搜索，消防局出動3車10人，會同海巡署人員共同協助搜尋。

因海象不佳加上視線不佳，眾人在摸黑情況下四處搜索，晚上近9時許，消防人員在船屋旁消波塊發現一名男性浮屍，確認是失蹤男子，接著由海巡人員發現一名女性浮屍，打撈上岸後也確認是失蹤女子，2人均明顯死亡，未送醫。

警方後續依法通報發布協尋警局，由家屬進一步指認身份，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

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