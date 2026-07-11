嗨慶法國贏球！17歲妹爬卡車狂歡　車一開「墜地遭輾斃」

▲ 法國隊球迷9日聚集場館外，慶祝以2比0踢走摩洛哥晉級4強。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國在世界盃8強賽以2比0擊敗摩洛哥後，全國各地球迷紛紛上街狂歡，卻也傳出一起悲劇。北部諾爾省（Nord）小鎮歐努瓦-艾梅里（Aulnoye-Aymeries）一名年僅17歲的少女跳上慶祝車隊的卡車拖板，卻在車輛發動時不慎墜落，當場遭輾過身亡。

事發於當地10日凌晨約0時30分，據法媒《北方之聲》（La Voix Du Nord）報導，這名少女與友人一同參加私人觀賽派對，獲勝後一行人興奮地爬上停靠附近的卡車拖板，打算加入市區慶祝人潮，但就在卡車起步時，少女突然從拖板上跌落，旋即遭車輪輾壓。

緊急救援人員雖迅速趕抵現場，少女仍當場宣告不治。同行友人中另有數人受傷送醫，所幸傷勢未危及性命。

卡車45歲男性駕駛被依道路殺人罪逮捕，警方已將他拘留並著手調查。地方檢察官迪邁訥（Laurent Dumaine）說明，當時「卡車司機和幾名友人想一同慶祝法國隊的勝利，他們上車開往歐努瓦-艾梅里市中心，但因為人太多難以前進。」

另一方面，這場比賽過後英國也傳出騷亂，部分摩洛哥裔球迷在倫敦艾傑威爾路（Edgware Road）與警方爆發衝突。倫敦大都會警察局表示，一名員警遭人以玻璃瓶襲擊頭部後送醫，另有4人被依暴力滋事罪名逮捕。