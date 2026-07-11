荷蘭葬禮驚見鋼管女！棺木旁倒立辣舞　狂吸500萬觀看

▲鋼管女郎在葬禮上辣舞。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

荷蘭阿姆斯特丹一場葬禮近期在網路上引發關注，因為有一名衣著清涼的鋼管舞者在棺木前隨著音樂扭動身軀，表演火辣舞蹈。儘管這讓來悼念的人措手不及，卻完美致敬死者生前的事業，而這段影片的觀看次數至今飆逾500萬次。

紐約郵報報導，這場葬禮的往生者是一對經營紅燈俱樂部的夫妻檔，老闆早在1993年就過世，因為他的妻子近期去世，家屬才決定為兩人舉辦聯合葬禮。這名金髮舞者在棺木與遺照旁大跳鋼管舞，伴隨歌曲不斷做出旋轉與倒立等高難度動作。

這場活動其實發生在去年，直到近期影片被分享竄紅。殯儀館業者霍恩透露，當初這對已故夫妻的子女提出這項大膽要求的時候，大吃一驚，「我當時委婉詢問是否要讓父母的事業反映在葬禮上，對方猶豫了，但過沒幾天就接到電話，他們決定聘請鋼管舞者來表演」。

對於這場葬禮的形式，霍恩表示，前來悼念的人感到驚訝，但也在意料之中，因為現場參與者都了解這對夫妻的人生故事，辦得非常成功。

這段葬禮鋼管舞的影片引發網友討論，留言稱「如果沒辦法幫我辦這種等級的喪禮，那乾脆不要辦」、「朋友們，如果你們看到這則貼文，要知道這就是我最後的心願」。