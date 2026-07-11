義大利旅遊夢碎！澳網紅「1天遭綁2次」　求助保全竟索肉體回報

記者張方瑀／綜合報導

來自澳洲的史蒂芬妮（Stephanie）平時常在社群平台分享DIY房屋翻修影片，擁有不少粉絲。她去年10月前往義大利西西里島，原本是為了一圓「1歐元購屋」的夢想，沒想到這趟旅程竟在一夕之間變成惡夢。她在短短幾小時內，接連遭遇兩名陌生男子意圖不軌，一天之內兩度險遭綁架，嚇得她連夜逃跑。

搭同好便車竟遭恐怖狂飆 她嚇壞急傳定位

根據《紐約郵報》報導，來自墨爾本的史蒂芬妮當時來到西西里島馬爾薩拉（Marsala）附近的洛斯塔尼奧內（Lo Stagnone）小鎮，在參加一場看似平凡的風箏衝浪聚會後，眾人準備轉移陣地到另一間酒吧。

出於信任，她坐上了一名在聚會上認識的歐洲外籍人士的車，沒想到對方卻直接加速駛離現場。

「我們才開了三、四百公尺，他就說想測試能不能把車子飆到時速160。」史蒂芬妮驚恐地回憶，即便她不斷哀求、尖叫，甚至拜託對方讓她下車，駕駛依然在西西里島的狹小鄉間小路上瘋狂加速。

眼看情況不對，她只能悄悄將定位傳給衝浪教練，而當時坐在副駕的駕駛友人也完全搞不清楚狀況，不知道駕駛到底想幹嘛。

▲來自澳洲的史蒂芬妮（Stephanie）。（圖／翻攝自IG／＠stephadiy）

跳車逃生求助保全 竟遭二度索求「肉體回報」

車子狂飆約12公里後，駛入一處有大門的院落。史蒂芬妮眼見苗頭不對，確認車門未鎖後，立刻跳車狂奔，一路躲藏並跑了數公里才來到一座安靜的小鎮。

宛如抓住救命稻草般，她向一名正在巡邏、開著警示燈的保全求助，並用手機翻譯App說明遭遇，保全也答應載她回飯店，甚至還打電話向老闆報備。

原以為終於脫險，保全卻將車停在小巷內，並堅持要在手機上打字翻譯。史蒂芬妮無奈遞出手機，沒想到螢幕上竟出現令她毛骨悚然的字句，「我載妳回家，妳打算拿什麼回報我？」嚇得史蒂芬妮只能趁著車門沒關，直接衝進一旁的葡萄園中逃生。

沿路買飲料留「交易紀錄」保命 義大利買房夢碎

為了躲避追蹤，她獨自朝飯店方向走去，只要看到遠處有車燈就立刻躲起來，再也不敢相信任何路人。她甚至在沿路的自動販賣機購買飲料，只為留下可被追蹤的交易紀錄以防萬一。

歷經千辛萬苦回到飯店後，史蒂芬妮崩潰大哭了一整天，風箏衝浪的夥伴們得知她的悲慘遭遇後也震驚不已。

史蒂芬妮事後心有餘悸地表示，這名載她離開酒吧的男子其實是一名歐洲外籍人士，並非義大利人的問題。她也強調，在澳洲其實也有許多女性遇害或遭遇家暴，危險並非只存在於其他國家。

不過，這次驚魂記已讓她的義大利買房夢暫時停擺，她坦言，「除非現在有伴可以一起同行，否則我應該不會再去義大利進行任何計畫了。」