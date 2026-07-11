一聽颱風假「媳婦卻崩潰了」　折磨一整天！網嘆：黑化吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

文／CTWANT

巴威颱風逐漸逼近台灣，今天（11日）全台20縣市停班停課，就有一名人妻抱怨，放颱風假就要跟婆婆整天待在同一個屋簷下，不僅不能煮自己想吃的，還得大眼瞪小眼，讓她忍不住直呼「現在整個人就是火」。

有位人妻日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，想到颱風假又要跟婆婆在同一個空間，廚房又不能煮自己想吃的，只能大眼瞪小眼，也不能隨意出門，「現在整個人就是火！」

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貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「黑化，就煮自己愛吃的，對方不吃，就自己煮」、「幹嘛委屈自己」、「為什麼不能煮自己喜歡的，你想太多了，唸歸唸，煮歸煮」、「不要回婆家就好了」、「跑回娘家避颱」、「可以回娘家探望父母」、「真的不要住一起，人生會快樂很多」。

也有人說，「建議妳在房間放個電鍋或卡式爐」、「快煮鍋也是可以，隨便一餐泡麵也很飽」、「可以在房間煮，休息吃飽就回房間，要陪婆婆就叫她兒子陪就好」、「租個雅房、小套房，有自己的房間」、「不住一起，減少發火」、「搬出去，不然就是離婚吧」、「一個家不能有兩個女主人，去賺錢然後搬出去，女人不需要為了男人妥協，更何況是個不挺自己女人的男人」。

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