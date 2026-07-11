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國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

記者高堂堯／南投報導

巴威颱風發威、各地風強雨驟，國道3號草屯路段持續降下大雨，稍早有車輛行經該路段時不慎打滑，車身幾乎旋轉360度後才停下，所幸沒有碰撞護欄或其他車輛，虛驚一場，現在當時瞬間畫面曝光，十分驚險。

根據中央氣象署上午9時許監測數據，草屯鎮24小時最大雨量就是「國三S217K」測站測到的34.5毫米，該車駕駛於Threads社群媒體PO出行車紀錄器畫面，直呼「還以為要巴逼Q了」，畫面顯示，當時只見車前大雨不斷降下、雨珠布滿擋風玻璃、國道路面視線一片模糊，接著車身突然打滑失控、旋轉，彷彿呈現360度全景視角，所幸過程中未撞擊其他車輛造成事故。

▲車輛於國道3號草屯路段打滑失控。（圖／Threads網友jie12100授權提供，下同）

▲車輛於國道3號草屯路段打滑失控。（圖／Threads網友jie12100授權提供，下同）

國道警局第七大隊回應，並未接獲相關報案，但仍呼籲用路人，國道車速快，一旦下雨容易產生水漂現象，為避免水漂現象及其他行車風險，應注意採取正確的防禦駕駛技巧：

第一項 ：定期檢查胎紋深度及胎壓正常；第二項 ：行經積水路段或遇車輛打滑時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、穩握方向盤，以減少打滑失控風險；第三項 ：濕滑路面會增加煞車距離，請加大與前車的安全距離，預留充足的反應時間；第四項 ：雨中及夜間行車時應開啟大燈，提醒前後來車您的位置，增加行車辨識度；第五項 ：雨天及夜間視線不佳，請盡量保持在原車道行駛，避免不必要的變換車道，減少風險。

▲車輛於國道3號草屯路段打滑失控。（圖／Threads網友jie12100授權提供）

▲車輛於國道3號草屯路段打滑失控。（圖／Threads網友jie12100授權提供）

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