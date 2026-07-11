國二兒洗澡時間變長！他見垃圾桶秒懂「求問怎麼溝通」　網喊噁心

▲兒子洗澡的時間變長。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文表示，近期察覺升國二的兒子洗澡時間變長，加上垃圾桶內，常堆滿使用過的衛生紙團，因此身為過來人的他，當然很快猜出原因。他現在就十分擔心兒子滿腦子是色色的事情，無法專心讀書，他該怎麼跟孩子溝通呢？貼文曝光後，引起討論。

發現兒子洗澡時間變長

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這名男網友在Dcard上，以「我兒子太常打手槍怎麼溝通？」為標題發文。原PO透露，升國二的兒子近期洗澡時間變長，身為過來人的他猜出原因，且經過浴室時，也可以清楚聽見水聲與摩擦聲。

擔憂影響課業

原PO指出，除了浴室的動靜，他也留意到兒子房間垃圾桶內，常堆滿使用過的衛生紙團。由於孩子每天都在解決需求，且時間很長，因此他擔心孩子滿腦子都是色色的想法，無法專心讀書。他深知限制對方是無效的，但頻率過高仍讓他擔憂，猶豫究竟該如何溝通，或是只能裝作不知情？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你沒有年輕過嗎」、「我覺得兒子沒問題，倒是你這個爸爸很噁心，為什麼人家洗澡，你要去門口偷聽？還去翻人家垃圾桶？根本變態行為欸，有需要控制到這種程度嗎」、「我國中都是每天洗澡順便打手槍，幾乎沒斷過，每天」、「你沒打有上台大嗎？什麼怪家長」、「別啊，真的會尬到高中」。