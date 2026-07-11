快訊／14級↑強風「國家警報」響　警戒區域曝

▲巴威颱風來襲，全台有雨 。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署上午9時52分以及10時分別針對屏東縣、台東縣蘭嶼發布颱風強風告警。氣象署提醒，颱風外圍環流影響，慎防致災強陣風，請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。



強風警戒區域：

<屏東縣>--恆春鎮、枋山鄉、滿州鄉、牡丹鄉、獅子鄉、車城鄉

<台東縣>--蘭嶼鄉

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▲▼颱風強風告警。（圖／氣象署提供）

颱風強風告警是於颱風侵台或颱風與東北季風影響期間，針對即將遭受致災強風影響之陸上地區，提供即時告警，原則以研判或預測某地區將出現平均風 12級(含)以上或陣風 14 級(含)以上時發布；惟若經機關首長、中央災害應變指揮官或其授權人員，研判有緊急發送必要時亦得發布。

巴威颱風今天上午8時中心位置在台北的東方約310公里處，以每小時28轉25公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，7級風平均暴風半徑350公里，暴風圈已進入台中以北、南投、東半部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

氣象署指出，颱風的螺旋雨帶已經一波一波地掃入，造成北部、中南部明顯降雨，今天迄今降雨熱區有兩處，除北台灣及山區外，另一個則是嘉義、台南及南投山區，受風向及地形鎖定效應影響，出現短延時豪雨，該降雨情形仍會持續，台中以北山區有超大豪雨，北部、宜蘭山區、南投、嘉義山區有局部性的大豪雨，「今天的雨會非常猛烈。」