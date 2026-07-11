快訊／不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

記者唐詠絮／彰化報導

巴威颱風挾帶強勁風勢席捲彰化，今（11）日凌晨再傳房屋倒塌災情！彰化市民族路巷弄內一棟年久失修的舊式木造平房，疑因不敵颱風連夜吹襲，於凌晨2時07分應聲倒塌，所幸該屋無人居住，未造成人員傷亡；但因倒塌時拉扯電線一度引發火花，驚醒周邊居民，消防單位獲報後迅速到場撲滅火勢。

▲彰化市民族路一間老舊木屋不敵強風倒塌。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

這起房屋倒塌事件發生於凌晨時分，該棟位於民族路巷內的木造老屋因長年無人居住、結構早已腐朽，在巴威颱風強陣風不斷灌入下，整棟建築轟然塌陷。巨大的聲響與震動，將巷內熟睡中的鄰居全數驚醒，有住戶形容「像是打雷打在旁邊」，外出查看才驚見老屋已成為一片廢墟。由於倒塌過程中拉扯到鄰近電線，一度引起火光及濃煙，附近居民見狀立即通報消防單位。

彰化縣消防局獲報後，迅速派遣人車前往處理，消防人員抵達時火勢已由民眾先行撲滅，隨即進行殘火處理及安全警戒，確認無延燒之虞。經查，該倒塌建物為閒置多年之木造平房，屋齡超過數十年，幸未有人員居住或受困。消防局也呼籲民眾，颱風期間應留意老舊建物結構安全，若發現鄰近空屋有傾倒危險，應儘速通報相關單位處理，避免衍生二次災害。