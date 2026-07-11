巴威最靠近台灣了「中部以北風強雨大」！天氣粉專：白天最有感

▲巴威颱風逼近台灣。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）



記者鄺郁庭／綜合報導

巴威颱風持續逼近台灣，天氣粉專今（11）日上午9點半發布動態指出，颱風位於基隆東方約280公里，雖然強度略為減弱，但暴風圈已籠罩北台灣、花蓮及中部山區，各地持續受到颱風環流影響，風勢強勁並伴隨陣陣大雨。粉專提醒，今天白天將是巴威最接近台灣、風雨最明顯的時段，中部以北尤其要提高警覺，切勿輕忽可能發生的災害。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書粉專表示，上午9時巴威颱風位於基隆東方約280公里，雖然強度稍微減弱，但暴風圈仍已壟罩北台灣、花蓮及中部山區，颱風環流持續掃入，各地風勢強勁，並伴隨一波波降雨。

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粉專分析，由於巴威過去6小時移動速度相當快，而且路徑持續偏北，「以目前路徑推估，中午到傍晚之間將通過台灣東北部外海，距離約160至180公里。」雖然路徑略往北修正，且強度稍有減弱，但因颱風本身環流範圍相當龐大，加上台灣地形影響，西半部位於迎風面，仍會持續感受到明顯風雨。

台灣颱風論壇提醒，今天白天是巴威距離台灣最近的時段，也是各地風雨最有感的時刻，「尤其是中部以北風強雨大，務必提高警覺，小心災害發生，勿輕忽。」民眾應避免前往山區、溪邊及海邊活動，並留意強陣風及豪雨可能帶來的影響。

至於後續發展，粉專表示，若路徑沒有太大變化，巴威颱風暴風圈預估將於今天深夜離開台灣陸地，明天凌晨左右登陸中國浙江，屆時對台灣的影響將逐漸減弱。