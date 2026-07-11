致癌油全國流竄關鍵人曝光！中聯老總交保　律師、妻子助躲媒體　

▲中聯總經理余凌冲遭聲押，法院考量他已認罪，2000萬交保。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

中聯油脂一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全國食安甚劇，當中最關鍵的角色就是中聯油脂總經理余凌冲，他被檢方認定有滅證與勾串證人之虞，向法院聲請羈押，但余在昨天的羈押庭上認罪，獲2000萬交保。媒體昨日守候在法院，余疑似妻子與律師看見，分頭等候支開媒體，余現身被追問何時跟社會說明，僅以極低音量回「謝謝」，隨即跳上轎車閃人。

檢方認定，11名被告均犯食安法第49條1項、2項罪嫌重大，其中中聯總經理余凌冲有滅證偽證以及勾串共犯與證人之虞，有羈押原因與必要性，訊後聲押，也是本案唯一遭聲押的被告。至於其餘被告，中聯油脂董事長蔡清松2000萬交保、中聯廠長陳明榮100萬交保、中聯副課長陳建龍60萬元；福壽董事長洪堯昆1000萬交保、福壽總經理趙文強600萬交保、福壽協理顏貽鉉500萬交保、福壽副理黃俊豪50萬交保；泰山董事長劉偉龍1000萬交保；福懋油脂董事長吳星澄200萬交保、福懋總經理張志賓600萬交保。

昨日台中地院余凌冲羈押庭，經法官訊問後，認余凌冲涉有食安法之過失製造、加工有毒或含有害人體健康之物質食品罪、足以危害人體健康之虞罪及行使業務上登載不實文書罪，犯罪嫌疑重大。

但中院審酌余凌冲已承認檢察官所指犯罪事實，檢警機關亦已掌握部分證人或鑑定報告等重要證據資料，如酌定適當保證金，輔以限制住居、限制出境及出海等限制手段，應足以對被告余凌冲形成拘束力以確保後續偵查程序之進行，而無羈押之必要，命以2000萬元具保，並應限制住居，於指定時間至警局報到，及限制出境、出海8月。

▲余凌冲律師親友搬來2千萬現金裝在行李箱。（圖／記者許權毅攝）



余凌冲昨（10）日23時許獲得交保，親友隨即準備一卡行李箱拖入台中地院，經長達2小時點鈔以及人工複驗，今（11）日凌晨1時許才順利取得釋票。余妻與助理、律師等人在旁苦苦等候，撇見媒體在旁，余妻時不時拿起手機對媒體拍攝，時而與助理等人討論「如何應對」。

一名疑似律師之人走進中院拘留室法庭外，余妻見狀跑回法警室旁等候，余凌冲突然從中院提人犯通道離開，猶如「調虎離山」，不過媒體仍緊追關鍵角色，余凌冲戴口罩、淋著雨走在妻子後，一臉淡定不回應媒體提問，被問到「延遲通報？何時跟社會說明？」等，僅在跳上車前輕聲回應「謝謝」。

▲余凌冲風雨中交保。（圖／記者許權毅攝）