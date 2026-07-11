陽明山擋住巴威！北市風力、雨勢白天漸增　蔣萬安要市府繃緊神經

▲蔣萬安主持北市府巴威颱風工作會報 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（11日）上午主持第4次巴威颱風工作會報，台大氣象團隊報告指出，目前颱風帶進來偏北風，陽明山會擋住，目前台北盆地內的風力還沒達到最高，在9點轉成西北風之後，風力會逐漸上升；另外，降雨部分也集中白天，陽明山區可能出現超大豪雨，平地可能出現大豪雨。蔣萬安裁示時指出，今天是巴威颱風對台北市影響最劇烈最關鍵的時段，請各單位繃緊神經、守護城市。

台大氣象團隊指出，自10日開始到今天上午7點，山區最大累積雨量達109毫米，平地最大累積雨量出現在北投區北投國小有94.5毫米，市區其他地區也有40毫米以上的累積雨量。目前時雨量最大的地點出現在陽明山區，約20到30毫米。

台大氣象團隊說明，目前颱風帶進來偏北風，陽明山會擋住，目前台北盆地內的風力還沒達到最高。山區最大是大屯山跟文化大學，已出現12級的陣風；平地最大陣風是在科教館、石牌，有9級。其他區域最大是文山區7級，其他地區約6級，陣風在9點轉成西北風之後，風力會逐漸上升。

氣象團隊指出，今天下午2點台北市會最接近颱風中心，颱風路徑沒有相差太多，台北市仍在10級暴風圈附近，預計12日2點脫離暴風圈。預估降雨部分，西北風進來、颱風更靠近時，降雨會出現在今天白天，陽明山區可能出現超大豪雨，平地可能出現大豪雨；風力的預測，平地部分可能出現10到11級的陣風，那山區是12到14級。

蔣萬安裁示時指出，今天是巴威颱風對台北市影響最劇烈最關鍵的時段，根據氣象團隊預測，接下來台北市將面臨平地風力達10、11級的強陣風，也有大豪雨等級的極端降雨，24小時累積雨量達毫米。

蔣萬安說，巴威颱風體型大、風雨暴風圈厚實，這是一場硬仗，雖然今天停止上班課，但市民大多留在家中防颱，也是市府各單位繃緊神經守護城市的關鍵時刻。面對今日狂風暴雨，氣象團隊預測，上午9點到傍晚6點是影響最劇烈時段，請各單位落實即時精準的救災原則。

蔣萬安提到，這次颱風的強陣風影響可能到週日清晨，請各防救災單位預先盤點並再次確認災後復原所需要的人力機具、物資，在風力趨緩後，能立即啟動搶救及復原作業，加速恢復市民正常生活。