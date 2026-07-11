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OpenAI挖角400員工！還逼「偷帶零件」面試　蘋果怒告竊密

▲▼蘋果（Apple）iPhone 。（圖／路透）

▲蘋果於10日正式對ChatGPT母公司OpenAI以及兩名蘋果前員工提起訴訟。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

蘋果於10日正式對ChatGPT母公司OpenAI以及兩名蘋果前員工提起訴訟，怒控對方為進軍消費性硬體市場，竟有計畫地竊取蘋果的營業秘密。蘋果在訴狀中指控，OpenAI不僅已經挖走超過400名前員工，甚至有主管慫恿求職者將蘋果的硬體零件偷帶去面試現場展示。

內鬼竊密　前員工載走數十份機密檔案

根據《路透社》報導，蘋果向美國加州北區聯邦地區法院提出訴訟。被點名的兩名「內鬼」前員工，分別是前資深系統電機工程師劉暢（Chang Liu，音譯），以及在蘋果任職24年、負責iPhone與Apple Watch的前產品設計副總裁陳棠育（Tang Yew Tan，音譯）。

蘋果指控，劉暢不但沒有歸還公司配發的工作用筆電，還利用認證漏洞駭入蘋果內部網路，瘋狂下載了「數十份與蘋果硬體相關的機密檔案」。而現任OpenAI硬體主管的陳棠育，則是在離職前，偷偷將蘋果供應商的資料與內部產業摘要E-mail給自己。

誇張行徑曝光　要員工帶蘋果零件去面試

最讓外界傻眼的是，蘋果在訴狀中爆料，陳棠育居然慫恿蘋果員工，在前往OpenAI面試時，把蘋果的零件帶去現場進行展示與解說。甚至有一名去面試的候選人驚訝表示，「我都不知道我們竟然可以把這些東西帶出辦公室。」

蘋果透露，目前有超過400名蘋果前員工在OpenAI上班。蘋果曾在今年2月致信OpenAI，表達對機密外流的擔憂並要求討論此事，卻慘遭「已讀不回」。

▲▼OpenAI執行長奧特曼將向每位員工發放150萬美元當作獎金。（圖／路透）

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

蘋果更控訴，OpenAI員工曾跑去向蘋果供應商打探機密，甚至讓供應商誤以為OpenAI有蘋果的授權，而幫忙執行一項蘋果專屬的「機密金屬表面處理技術」。

針對這些嚴重指控，OpenAI僅發布聲明反擊，「我們對其他公司的營業秘密不感興趣，我們依然專注於打造能賦能全球使用者的創新科技。」而兩名涉案前員工目前皆無回應。

爭奪未來AI裝置主導權　合作關係恐瀕臨破裂

專家分析，這場官司的背後，其實是為了爭奪未來AI裝置的主導權。這些新裝置一旦成功，可能會取代傳統App與作業系統，進而轉移消費者對蘋果最熱銷產品iPhone的注意力。市場也盛傳，OpenAI正在積極研發自家的手機或其他裝置。

史丹佛大學法學院教授萊姆利（Mark Lemley）認為，這很有可能會是一樁超級大案，雖然在加州挖角數百名員工並不違法，但若竊取並使用機密文件的指控屬實，「OpenAI可就有大麻煩了。」

羅格斯大學法學院教授赫迪（Camilla Hrdy）也指出，過去AI營業秘密案件多牽涉軟體而非硬體，這讓此案變得更加複雜。

如今蘋果搶先開鍘，分析師直言，就算指控最後未經證實，這場官司也可能拖延OpenAI的硬體大計，並讓雙方越來越脆弱的合作關係雪上加霜。

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