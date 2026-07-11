巴威還沒到風浪已變強！馬祖港岸全面警戒　擅入警戒區可罰25萬

▲因應巴威颱風，馬祖岸巡隊加強岸際巡邏勤務 。（圖／海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊提供）

記者鄭逢時／金門報導

中度颱風「巴威」逐步接近，中央氣象署已發布颱風警報，預估7月11日至12日將對馬祖帶來明顯風雨與惡劣海象。海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊提醒，民眾切勿前往港口及岸際觀浪、戲水，擅自進入警戒區者將依法舉發，最高可處25萬元罰鍰。

海巡署表示，受巴威颱風影響，馬祖近岸海域風浪將迅速增強，為防範意外事故發生，第一○岸巡隊已完成各項防颱整備，除盤點救援能量外，也同步強化岸際巡邏勤務，針對民眾觀浪、戲水等危險行為加強勸導，全力降低災害風險。

配合地方政府防颱措施，馬祖地區已於7月10日深夜11時公告港口及岸際警戒區域。海巡署指出，颱風警戒期間，若民眾未經許可擅自進入警戒區，海巡人員將依《災害防救法》逕行開立舉發單，並移送地方政府裁處，罰鍰金額自5萬元起，最高可達25萬元。

海巡署呼籲，颱風期間應避免前往海邊、港區及其他危險水域活動，並配合各項管制措施，提前完成防颱準備，以維護自身及家人安全。同時建議民眾可利用海洋委員會「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP查詢即時海域風險資訊，掌握最新海象變化。如遇緊急事故或需協助，可立即撥打海巡署118報案專線，海巡人員將迅速派員前往處理。