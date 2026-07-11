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大樹不敵強風倒地擋道

記者 李陳信得／台中報導

受巴威颱風外圍環流影響，臺中山區11日凌晨風雨交加，石岡區德興里和盛街南眉巷一棵路樹不敵強風吹襲倒塌，橫躺車道，嚴重影響行車安全。東勢警分局接獲報案後，立即派遣土牛派出所員警趕赴現場，第一時間實施交通警戒並通報相關單位清除障礙，迅速化解道路危機，守護深夜用路人安全。

▲▼東勢路樹倒塌，警方接獲報案後，立即派遣土牛派出所員警趕赴現場。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

東勢警分局表示，土牛派出所於11日凌晨3時25分許接獲民眾緊急報案，指稱石岡區德興里和盛街南眉巷10號前發生路樹倒塌、占據全線道路。員警抵達現場時，發現路旁邊坡樹木在風雨摧折下已徹底傾倒，龐大樹幹與枝葉橫亙在車道中央。因當時夜深視線不良且正值暴風雨，極易引發追撞事故。同仁隨即開啟巡邏車警示燈擋在車道前方，頂著風雨在現場實施交通警戒與安全管制，並引導疏導零星過往車輛減速慢行，所幸全案未造成人員傷亡或交通事故。同時，警方迅速啟動跨單位聯防機制，同步通報石岡區災害應變中心及相關權責單位。在多方密切配合與冒雨搶通下，倒塌樹木於短時間內被全數鋸斷、移除，順利恢復該路段雙向通行。

颱風期間風強雨驟，山區道路的巡查與災害應變工作顯得格外艱鉅。東勢分局員警在深夜、凌晨時分依然堅守崗位、24小時待命，展現維護民眾生命財產安全的責任心與高度效率。東勢警分局長蘇玉坪表示，颱風期間山區易發生路樹倒塌、落石及零星坍方等情形，提醒民眾非必要應避免進入山區，如須行經山區道路，務必減速慢行並留意路況資訊；如發現道路障礙物或其他危害交通情形，可立即撥打110或1999通報，警方將持續與相關單位密切合作，即時排除危害，共同守護民眾行車安全。

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