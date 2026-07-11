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妻與男同事「溫泉激戰」！年收百萬夫找小王媽求助失敗　心碎提告

新竹一名人妻阿玟（化名）偷吃男同事阿聖（化名），發展不倫戀，甚至還多次開著丈夫名下轎車，載小王前往溫泉旅館泡湯偷情，示意圖。（翻攝自photoAC）

圖、文／鏡週刊

新竹一名人妻阿玟（化名）偷吃男同事阿聖（化名），發展不倫戀，甚至還多次開著丈夫名下轎車，載小王前往溫泉旅館泡湯偷情，阿玟丈夫得知被戴綠帽的，向小王母親求助無效，最終只能心碎離婚，並向小王求償80萬。

根據判決書指出，人夫與妻子阿玟結婚13年，育有2名未成年子女，原一家四口幸福和樂家庭，卻在2023年變卦，阿玟當時在一間公司擔任助理，進而結識擔任營業員的阿聖，並發展出不倫戀，還被拍到一起去中壢SOGO百貨宛如熱戀情侶，主動挽著男方手臂，人夫驚覺遭戴綠帽後，曾透過LINE警告小王，並跑去小王家向小王母親哭訴這段不倫戀，盼小王母親能出面管教。

人夫原以為2人經過這次，妻子能回歸家庭，怎料，妻子仍與小王藕斷絲連，甚至還開著丈夫名下轎車載小王，跑步竹尖石某溫泉旅館偷情，而阿玟與阿聖在泡完湯後，在車上鹹濕對話還被行車紀錄器錄下，讓人夫忍無可忍，心碎決定與阿玟協議離婚，並向阿聖提告求償80萬元。

全案經由新竹地院審理，法官勘驗行車紀錄器與對話紀錄後，認定人夫曾清楚告知對方「阿玟是我配偶」，且同事皆知悉其已婚身分，縱使夫妻感情出現破綻，也絕不容許第三人任意插足破壞，審酌原告年收入約120萬元，名下財產總額約280多萬元；小王目前每月所得約7萬元，名下財產總額0元，參酌小王侵權行為的期間，仍矢口否認、態度不佳等一切情狀，判他須賠償25萬元。全案可上訴。


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