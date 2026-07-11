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不爽機車被移到角落　騎士怒拔「原車位後視鏡」獲無罪

記者黃翊婷／新北報導

男子小豪（化名）不滿自己的機車被擅自移動到角落，一氣之下徒手拔了A男的機車後視鏡，因此挨告毀損他人物品罪。新北地院法官日前審理之後，認為小豪並無故意撕扯機車車衣或持工具破壞後視鏡，最終裁定他無罪。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲小豪不滿機車被人移動，一氣之下拔了其他機車的後視鏡。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，小豪在2024年8月間基於毀損犯意，徒手破壞A男的機車車衣及後視鏡，導致這兩樣物品無法使用，涉犯刑法第354條之毀損他人物品罪嫌。

小豪則辯稱，當時他發現自己的機車被移動到角落，心生不滿，於是走到原本停車的位置查看，接著掀開A男機車的車衣，將後視鏡拆開後放在機車的腳踏板上，該後視鏡是改裝過的，拆開還能再組合回去，「想說惡作劇一下就拆了」；此外，車衣原本就有破洞，他並未故意破壞。

雖然A男拿出購買車衣、後視鏡的收據及明細，但新北地院法官認為，從雙方說詞看來，A男和小豪互不相識，也沒有嫌隙糾紛，小豪應當沒有故意毀損A男機車的動機，況且A男是在案發後將近半年才報案，依據收據及明細上的時間顯示，車衣是在案發前1年多前購買，後視鏡是在案發後1年多後更換，這部分顯然有疑義。

而在監視器影像畫面中，法官指出，小豪確實有做出掀開車衣、拆卸後視鏡的行為，但他沒有破壞或撕毀車衣，也沒有拿工具或利器暴力破壞後視鏡，更沒有證據可以證明，該後視鏡被拆下來之後是否無法再裝回去使用。

法官表示，現有證據均無法證明小豪涉犯毀損罪嫌，既然犯罪尚屬不能證明，依法應諭知無罪，最終判處小豪無罪。全案仍可上訴。

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